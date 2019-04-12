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/Психология

Мусульмане оказались счастливее христиан: исследование

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Результаты исследования, проведенного психологами из Мангеймского университета, говорят, что мусульмане чувствуют себя наиболее довольными своей жизнью, потому что они испытывают чувство единства больше, чем люди других конфессий.

По мнению ученых, чувство единства является общим для разных религий и связано с счастьем, сообщает dailymail.

Психологи выяснили, что мусульмане ощущают единство не только друг с другом, а и с чем-то большим, чем они сами. Также мусульмане, христиане (не католики, не протестанты) отметили, что верование единства занимает особое место в буддизме и индуизме. Атеисты же чувствовали наименьшую связь с другими или высшей властью.

Важным принципом в исламе является концепция единого объединяющего бога. Поэтому, неудивительно, что мусульмане испытывают величайшее чувство единства.

Ученые предполагают, что чувство единства и удовлетворенности жизнью могут способствовать ощущению общего благополучия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что психологи из США раскрыли секрет поднятия настроения.

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