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Юлия Левковская
Юлия Левковская
Психолог, коучВсе статьи автора

Можно ли простить измену

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Давайте начнём статью с определения слова "прощение"!

Прощение - это умение не злиться на человека за тот ущерб, что он тебе причинил, это понимание того, что ты не желаешь обидчику ничего плохого, сделал выводы и продолжаешь жить в гармонии с собой.

Поэтому если рассматривать прощение измены с этой стороны, я убеждена, что простить партнера необходимо. И прежде всего для обиженного. Потому что в момент, когда мы злимся на другого человека и постоянно прокручиваем в своей голове сцены предательства, а в дальнейшем и мести, мы растрачиваем слишком много энергии, которая сложно восполнима и которая пригодилась бы нам в других сферах жизни!

Конечно же я отдаю себе отчет, что простить не так-то просто, ведь ранено самолюбие, затронута самооценка, утрачена вера в близкого человека, да потерян сам по себе и близкий человек, потому что разочарование не даст вам обрести его вновь на 100%. Но в этот момент нужно включить режим "эгоистка" и как можно скорее продолжить свое счастливое будущее с ним или без него.

А вот что касаемо возвращения, это совсем другой вопрос! И они в корне отличаются. Огромная разница существует между прощением и тем, чтобы вернуться к "предателю". Здесь не может быть однозначного ответа, все очень индивидуально. В тот момент, когда вы принимаете решение такого рода, ответьте честно себе на следующие вопросы:

  • Смогу ли я доверять этому человеку без слежки?

  • Способна ли я жить с ним без упреков?

  • Смогу ли снова целовать и обнимать его?

  • Нужно ли это возвращение кому-то кроме меня?

Если вы сможете - дерзайте, если нет, то не стоит откладывать неизбежное!

Есть пары, которые пережили это вместе и теперь живут счастливо! Выдержит ли это ваша, знаете только вы и время!

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Юлия ЛевковскаяЮлия Левковская
Тема
Здоровье
Объекты
ПсихологияздоровьеОтношения
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