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Юлия Левковская
Юлия Левковская
Психолог, коучВсе статьи автора

Можно ли изменить мужчину?

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Ну кто из нас, женщин, не мечтал из "холодного" эмоционально мужчины сделать "тёплого" и сочувствующего? Из замкнутого-общительного? Из жесткого - гибкого и покладистого? Из "психа" - "одуванчика"? Возможно ли это?

Темперамент даётся нам от рождения, поэтому из взрывного холерика сделать спокойного флегматика - нереально! Точно так же, как не получится депрессивного меланхолика превратить в оптимистичного сангвиника! Невозможно и точка.

Если вы мечтаете о: пусть бросит курить/займётся спортом/станет приверженцем ЗОЖ/станет щедрым/захочет больше зарабатывать...

Вы должны понять, что для любой перемены нужна мотивация, обновлённое мышление и новые действия! Вспомните, сколько раз вы начинали супер жизнь с "понедельника" и заканчивали уже во "вторник"! Почему не получалось? Потому что мотивация была намного слабее привычки, при том, что это было ваше личное желание! Представьте, как архи сложно изменить мышление и действия другого человека!

Да и вообще сама цель изменить своего партнёра неэкологична по отношению к нему, потому что говорит о том, что вы не принимаете его как сформированную личность! Вы видите в своём партнёре "заготовку", из которой можно что-то слепить, а не "готовый вариант", который нужно принимать и с "+", и с "-"!

Вывод: не обманывайтесь иллюзиями, позвольте ему быть собой! Если смириться с характером и привычками вашего мужчины невыносимо, значит ищите другого, а этого отдайте той, для которой он будет достойным!

Менять мы можем только себя и то, это непросто!

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Автор
Юлия ЛевковскаяЮлия Левковская
Тема
Жить здорово
Объекты
ОтношенияПсихологияздоровье
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