Ну что друзья, давайте наконец-то разберемся! Я писал уже пост про гомосексуальность, в нем вы найдете информацию о природе, причинах и о том, что на эту тему думает современная медицина.

Сегодня же давайте обсудим "можно ли воспитать гомосексуала"?

Отцы, обнимайте своих сыновей, если этого не сделаете вы, то однажды это сделает другой мужчин. А. Дин Бёрд.

Так и хочется добавить - не обязательно мужчина, но точно психиатр.

Я нашел кучу рекомендаций " как вырастить гомосексуала", а некоторые даже прислали подписчики.

1."Недополучив в раннем детстве психологической близости и физического контакта с отцом, мальчик может потом всю жизнь искать образ отца в других мужчинах. Вот этот поиск порой и приводит к печальным результатам" .

2."Мужчинами не рождаются". Ребенок изо всех сил старается добиться любви матери, обратить на себя внимание – "смотри, что я могу!". Но в семье царят холодность, непонимание, конфликты, постоянное недовольство. Поэтому он выбирает другой путь.

3.Тип семьи, где могут вырасти гомосексуалисты: семья без матери.

4.Столкновение с сексуальным насилием, когда у человека происходит идентификация с агрессором.

5.Мать не отпускает ребенка. Опекает его, и он не проходит стадию "обесценивания отца" и не обретает мужественность.

6.Ребенок смотрит клипы, читает книги, слушает музыку, где пропагандируется гомосексуальность.

А кто вырастет?

Действительно все представленные "рекомендации, как вырастить гомосексулиста", никак не повлияют на ориентацию ребенка. Но могут негативно повлиять на его психическое здоровье.

А почему эта тема актуальна?

Из-за чувства вины! "Гей в семье" это позор, "А что скажут люди?", "Я виновата - не так воспитала!". По статистике около 10% людей рождаются гомосексуалами, причем во всех культурах. Как и кто бы их не воспитывал. Драма этого вопроса, в том, что родители не принимают своих детей – "почему у нас ребенок, не такой как у всех". Они решают за детей - кто они, и кем им быть. Проблема не в детях, проблема в их родителях. Кстати, вы знаете, до сих пор пытаются лечить гомосексуализм. Но помощь нужна, отнюдь не гомосексуалам.

Сексуальная ориентация – один из четырёх компонентов сексуальности ( три других компонента: биологический пол, гендерная идентичность и социальная гендерная роль), определяемый, как более или менее постоянное эмоциональное, романтическое, сексуальное или эротическое ( чувственное) влечение индивида к другим индивидам определённого пола.

Бывает: Гетеро-Би-Гомо. Ни одна из общеизвестных сексуальных ориентаций не является психическим расстройством.

Сексуальная ориентация отличается от сексуального поведения. Человек может проявлять или не проявлять свою сексуальную ориентацию в своем сексуальном поведении, или поддерживать либо имитировать сексуальное поведение, но соответствующее его реальной сексуальной ориентации.

Сексуальная ориентация формируется уже на уровне плода и изменить ее нельзя, а ввот сексуальные предпочтения вариабельны. Вполне возможно, что у человека выросшего в семье гомосексуалов, может развиться такое предпочтение, т.е он может захотеть попробовать " как его родители", но если это не заложено изначально в мозгу, он вернется к " заложенной" ориентации. Ну а выбор партнера и сексуальной ориентации строго биологически закреплены.

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