Когда последний раз вы улыбались или смеялись от души?

Средне статистический ребенок смеется сотни раз в день, взрослый же смеется в лучшем случае около 10 раз в день.

Появилось множество научных трудов о том, что смех противодействует стрессу и хорош для иммунной системы, а также способствует более успешному снижению веса. Я не шучу!

Смех понижает уровень гормонов стресса, которые подавляют иммунную систему, поднимают кровяное давление и увеличивают число тромбоцитов, создающих сгустки и ведущие к тромбозу коронарной артерии.

Он помогает процессу переваривания пищи и успокаивает боли в желудке, а также общие симптомы хронического стресса.

А еще увеличивает выброс эндорфинов, которые заставляют вас чувствовать себя лучше и расслабленнее.

Веселитесь чаще: смотрите комедии, юмористические передачи, читайте сборники анекдотов, собирайтесь с друзьями. Учитесь видеть забавное в жизни. Перестаньте воспринимать себя слишком серьезно, и доля стресса в вашей жизни уменьшится.

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Улыбнитесь! :)

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