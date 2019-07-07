Часто слышу вопрос от пациентов:"Почему меня так тянет на сладкое, соленое и жирное?".

Эту тягу можно назвать зовом предков нашего мозга.

Когда на деревьях конфеты не росли, а гамбургеры не паслись на диких полях, первобытному человеку приходилось изрядно постараться, чтобы добыть пропитание. И его телу потребовались сигналы, дающие знать, что он нашел что-то стоящее. Благодаря природе и нашей биологии наш мозг так устроен, что ярче всего воспринимает 3 основных вкуса: сладкий (безопасный источник энергии), жирный (источник калорий) и соленый (средство сохранения жидкости).

Как только мозг встречается с тремя этими вкусами, нейромедиаторы напоминают нам, что это полезные продукты, посылая сигналы удовольствия и этим усиливая положительный опыт в нашей памяти.

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Проблема в том, что и в современном мире мы продолжаем получать сигналы из древнего мира. Но сегодня еда, на которую они указывают, представляет собой все что угодно, но только не источник здоровья.

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Пищевые технологи поняли, что наш мозг интенсивно реагирует на определенные вкусы, и начали видоизменять продукты, чтобы человек покупал больше. Поэтому каждый раз, когда вас тянет на сладкую, жирную солёную вредную пищу задумайтесь, ваш ли это выбор или манипуляция пищевой промышленности. Как говорится, осведомлен – значит вооружен.

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