Если вам регулярно удается найти время на то, что вам нравится и что не связано с основной работой, это не только делает жизнь богаче и приятнее, но и помогает сохранить мозг здоровым. У тех, кто регулярно занимается чем-то увлекательным и не связанным с работой, реже развиваются возраст-ассоциированные заболевания и ожирение.

Рисование, танцы, теннис, чтение, вязание — любое занятие годится. Важно, чтобы вы находили время для того, что доставляет вам удовольствие, помогает отвлечься от стресса и забыть о том, что раздражает и расстраивает. Вы концентрируетесь на приятном занятии, ловите поток и больше не думаете о проблемах. Вы даете себе возможность отдохнуть от постоянного стресса, и организм ваш тоже восстанавливается и набирается сил.

Важно❗️ Занятия, не связанные с работой, также стимулируют те зоны мозга, которые были там невостребованными.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!