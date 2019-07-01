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/Блоги - Психология

Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов
Психотерапевт, диетологВсе статьи автора

Ничего так не возвращает вкус к жизни, как хобби

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Если вам регулярно удается найти время на то, что вам нравится и что не связано с основной работой, это не только делает жизнь богаче и приятнее, но и помогает сохранить мозг здоровым. У тех, кто регулярно занимается чем-то увлекательным и не связанным с работой, реже развиваются возраст-ассоциированные заболевания и ожирение.

Рисование, танцы, теннис, чтение, вязание — любое занятие годится. Важно, чтобы вы находили время для того, что доставляет вам удовольствие, помогает отвлечься от стресса и забыть о том, что раздражает и расстраивает. Вы концентрируетесь на приятном занятии, ловите поток и больше не думаете о проблемах. Вы даете себе возможность отдохнуть от постоянного стресса, и организм ваш тоже восстанавливается и набирается сил.

Важно❗️ Занятия, не связанные с работой, также стимулируют те зоны мозга, которые были там невостребованными.

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Михаил ГавриловМихаил Гаврилов
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