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/Блоги - Психология

Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов
Психотерапевт, диетологВсе статьи автора

Что делать, если вкус жизни заменяет еда

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Если вкус жизни вам заменяет еда, тогда этот пост для вас.

Как вернуть вкус к жизни?

Больше разнообразия! Дело в том, что непищевое разнообразие (интересная работа, общение с друзьями, семья, хобби, поездки и т.д.) не дает пресытиться. В случае с едой, как только пресыщение наступает, человек, склонный к нарушению пищевого поведения, прибегает к еде – самому доступному способу получить удовольствие.

Если вы чувствуете пресыщение или выгорание, внесите хотя бы минимальные изменения в жизнь. Необязательно менять работу, можно изменить маршрут к ней или предложить новый проект.

Также и со снижением веса: не обязательно забрасывать начатое. Пересмотрите рацион, найдите новый вид спорта, в конце концов, купите себе новую форму. Не получается самостоятельно – объединяйтесь с единомышленниками, записывайтесь на поддерживающие программы. Главное, не останавливайтесь. Проще всего сложить ручки, сесть на диван с ведерком чипсов и сказать: "Я не могу". Можете!

Будьте голодными к жизни, новым впечатлениям. Жизнь заиграет новыми красками – жить вкусно! И к пирожному это не имеет никакого отношения.

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Михаил ГавриловМихаил Гаврилов
Теги
Психологияпитание
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