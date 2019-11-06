"Люди стали тревожнее и напряженнее": психиатр рассказала о психическом здоровье украинцев

Сегодня на психическое здоровье стали обращать больше внимание, а лечение психических больных перестало восприниматься наравне приговором к экзекуциям ремнями, смирительными рубашками и вводящими в состояние "овоща" лекарствами.

По данными ВОЗ, каждый четвертый житель Европы на том или ином этапе жизни сталкивается с психическими расстройствами, и украинцы с чередой событий внутри страны тут не исключение.

Журналист MedOboz пообщался с доцентом, кандидатом медицинских наук, психиатром Светланой Нетрусовой, чтобы выяснить, как же обстоят дела с психическим здоровьем наших соотечественников.

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Количество психических расстройств уменьшается в тяжелые времена Pinterest

- Увеличилась ли статистика по заболеваниям за последние годы?

- На время катаклизмов, которые происходили когда-либо в обществе, таких, как война, землетрясения или наводнения с масштабными разрушениями, количество психических расстройств, наоборот, уменьшалось. Потому что люди больше уделяли внимание не своему состоянию, а общей проблеме. То есть, все мобилизуются на более ярком, более мощном раздражителе.

На сегодняшний день в нашем государстве идет война, но ее специфика заключается в том, что ведется она локально, то есть территория боевых действий ограничена.

А нас все равно "штормит". Все отмечают сложное положение в обществе, маленькие зарплаты, подорожание цен, обнищание, сложные политические баталии. При этом похожие проблемы мы переживали и три, и четыре, и пять лет назад…

Самым тяжелым, на мой взгляд, был 2015-й год, когда с экранов телевизора официальные власти заявляли об угрозе широкомасштабной войны, когда многие украинцы уезжали в другие страны, переселенцы с Крыма и Донбасса пытались адаптироваться, и конечно в этой ситуации было плохо всем. Можно сказать, что у многих жителей нашей страны в какой-то мере наблюдалась симптоматика посттравматического стрессового расстройства.

В настоящее время, все более распространенной становиться частная психиатрическая практика лицензированных специалистов. К ним пациенты обращаются более охотно и без боязни последствий "психиатрического учета". Поэтому обращаемость возрастает, но распространенность психических заболеваний, можно предполагать, остается на прежнем уровне. Кроме вышеуказанного, увеличение обращаемости за психиатрической помощью происходит на мой взгляд из-за того, что уменьшается стигматизация психиатрии, психических больных, психических заболеваний и всех специалистов с приставкой психо- (психиатров, психотерапевтов, психологов). Повысилась информационная грамотность людей о психических расстройствах, благодаря различным информационным источникам (соцсети, ютуб-каналы, профессиональные сайты, телевидение, и пр.), где люди могут узнать о признаках и проявлениях психических расстройств, и о том, что эти расстройства достаточно успешно поддаются лечению.

Поэтому наши соотечественники перестают бояться обращаться за помощью к специалистам (психиатрам, психотерапевтам, психологам), тем более, что консультации сейчас могут проводиться и удаленно (скайп, вайбер), а также инкогнито.

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- Как я понимаю, сейчас в сознании многих сохранился стереотип "психиатр = карательная психиатрия"?

- Это на самом деле совсем не так, хотя психиатрические больницы приравняли к "местам несвободы". А также обращение к такому специалисту, как психиатр, психотерапевт, для многих воспринимается как нечто постыдное, то есть, на человека почему-то может "вешаться ярлык".

На сегодняшний день сохраняется определенная стигматизация (предубеждение) к нашей профессии. И это вызывает, к сожалению, скорее негативные эмоции. А ведь только эти специалисты могут помочь разобраться с психологическими проблемами и научить по - другому смотреть на разные сложные для человека ситуации, а также назначить лечение, которое поможет "решить проблему" на физиологическом уровне, если это уже приобрело форму болезни.

- Какие самые распространенные психические заболевания и расстройства в Украине?

- Статистика такая же в среднем, как и во всем мире.

Чтобы было более понятно, что такое психические расстройства, их можно разделить условно на три группы.

Первая – это истинно психические заболевания (их называют эндогенными). В основе их возникновения лежат нейробиохимические, нейромедиаторные изменения в головном мозге: нарушается количество нейромедиаторов, из-за чего возникают расстройства. Это такие, как шизофрения, биполярное аффективное расстройство – БАР (по-старому – маниакально-депрессивных психоз), шизоаффективное расстройство (ШАР), а также эндогенная депрессия (рекуррентная, то есть та, которая возвращается). Для успешного лечения этих психических заболеваний необходимо медикаментозный курс.

Вторая группа – невротические расстройства. Те, при которых нужен прием медикаментов (противотревожных и седативных препаратов, а также тех, которые повышают серотонин – антидепрессантов). Но значительная роль в лечении таких расстройств приводится именно работе психотерапевта или психолога. Это такие невротические расстройства (неврозы по старому), как обсессивно-компульсивное, паническое, тревожное расстройства, невротические депрессии, реактивные депрессии в легкой степени тяжести, возникающие в качестве реакции на какие-то ситуации, фобические расстройства (последнее время очень часто встречается социофобия, когда люди боятся скопления людей и общества).

На возникновение таких заболеваний влияет негативные факторы, в том числе и социальные.

Также возникновение таких расстройств связано с наличием внутриличностных конфликтов, по типу "хочу, но не могу", "хочу, но не дают", "хочу и то, и другое". И в этой ситуации таблетки все не решат, а нужно работать с психологами или психотерапевтами. Например, привести в соответствие хочу и могу, уменьшить "аппетиты", прийти к осознанию, что тебе никто ничего не должен, и прочее.

К условно третьей группе психических расстройств можно отнести реакции адаптации – это реакции негативные события или трагические происшествия. Такие состояния не всегда требуют медикаментозного лечения, может быть достаточно работы с психологом или психотерапевтом. Но если состояние не улучшается, и наблюдается повышение уровня тревоги, ухудшение сна, тогда можно также назначить противотревожные, седативные препараты, а при необходимости, при формировании депрессивной симптоматики, и антидепрессанты.

Без психолога иногда не обойтись Alev

- "Я сам себе психолог". Как вы относитесь к такому утверждению, когда человеку предлагают психологическую помощь, и он отказывается?

Это неправильно. Самому себе сложно помочь, даже если вы прошли какие-то обучающие программы.

Дело в том, что психолог, психотерапевт – это как поводырь в лесу, который знает все тропинки, ухабы, и он выведет вас куда нужно гораздо проще, быстрее и без потерь.

Работа с психологом или психотерапевтом – это важно. Они со стороны видят ситуацию и дают направление, как ее улучшить и прийти к душевному равновесию.

А также они учат, как самостоятельно справляться с фобиями (страхами), паническими атаками, тревогой, как не бояться этих состояний, чтобы не сформировать вторичный страх – фобофобию, и не усугублять свое болезненное состояние.

- А что касается принудительного лечения: какой шанс против своей воли попасть в психиатрическое отделение?

- У нас нет перечня заболеваний, которые требуют принудительного лечения. Есть только тяжесть психического состояния, когда больной опасен для себя (он не только высказывает суицидальные мысли, но и проявляет намерения, попытки), опасен для окружающих (угрожает нанести увечье или убить, что может быть под воздействием приказных – императивных галлюцинаций), или если человек находиться в беспомощном состоянии (например, у него наблюдается нарушенное сознание).

Только эти состояния требуют госпитализации без желания больного, и это выполняется только по решению суда.

- Социализация больных после стационара – как она проходит?

- Для примера объясню, как происходит социализация больных с шизофренией. Это важный момент, но, увы, у нас вопросами ресоциализации и реабилитации практически никто не занимается, кроме родственников самих пациентов. При этом многие из них часто ограничиваются только теми советами, которые они получают от психиатра, хотя на самом деле тут очень важна помощь еще и психолога, психотерапевта.

Если говорить об эндогенных заболеваниях (шизофрения, БАР, ШАР), то родственники больных, да и сами заболевшие, почему-то считают себя сумасшедшими, что они не такие как все, и что к ним будет какое-то другое, пренебрежительное, отношение. И для них обострение психического заболевания, даже если с ним справились успешно, и больной вернулся в обычное свое состояние, все равно остается трагедией в какой-то мере, потому, что "жизнь их разделилась на "до" и "после". А на самом деле это совершенно не так, потому что заболевший человек является не сумасшедшим, и хорошо, что на сегодняшний день психические болезни достаточно неплохо поддаются лечению, так как существуют качественные современные препараты. И вообще нужно быть "благодарным судьбе", что "досталась" такая болезнь, которую есть чем лечить, и с ней можно быть социально адаптированным в обществе даже после нескольких обострений. Смертельного приговора ведь нет, как бывает при других болезнях.

Дебют шизофрении происходит в юном возрасте, и часто родители, даже если видят измененное состояние своего ребенка, когда он бросает без причины институт, работу, закрывается дома, ведет себя неадекватно, принимают в оправдание этого измененного поведения что угодно, лишь бы только не осознавать наличие психического расстройства. Они также беспокоятся о том, чтобы не подумали о них плохо, а также не догадались, что их ребенок болен. Поэтому и обращаются к врачу психиатру поздно - гораздо позднее, чем надо было бы. Нет, не потому, что они эгоисты, а просто многие не понимают всю серьезность ситуации. Потому что протекание шизофрении без лечения может привести к необратимым последствиям в мозге, и это существенно затруднит ресоциализацию больного даже после успешного лечения шизофренического психоза.

При протекании такого заболевания, как шизофрения, происходят изменения в головном мозге - уменьшается объём головного мозга, увеличиваются боковые желудочки. Возникает формирование шизофренического дефекта с апатическими нарушениями и существенным снижением коммуникативных функций. Чем дольше заболевание протекает с продуктивной симптоматикой (наличие бреда, голосов), тем больше шансов формирования такого дефекта, а это будет мешать вернуться к нормальной жизни. В частности, развивается апатия (в привычном понимании – депрессия, а на самом деле — это нарушение эмоций, снижение их амплитуды, искажение и выпадение). Пациенты становятся эмоционально скудными, происходит уплощение эмоций – эмоционального реагирования на неодинаковые по важности раздражители (например, одинаковая реакция на "хлеб закончился" или "заболел близкий человек"). И больные шизофренией не виноваты в этом.

Чтобы избежать таких последствий, важно как можно раньше обращаться за профессиональной помощью. Так, услышав какие – то, по вашему мнению, глупости, когда, например, ваш родственник говорит, что "меня кто-то преследует, я слышу голоса", не нужно говорить "не выдумывай", а идти за помощью. Иначе - это преступление перед собственным ребенком или близким, поскольку вы не дали им шанса на максимально качественную помощь, и даже выздоровление. Нередко к нам обращаются за помощью уже спустя год-два протекания психической болезни, когда стала хронической шизофреническая симптоматика, и сформировался апатический дефект. Ведь у пациентов в таком "запущенном" состоянии очень сложно добиться качественной ремиссии, а также ресоциализировать. Тем более, что сейчас очень мало соответствующих реабилитационных центров.

После выхода их психоза нередко наблюдается синдром несостоятельности, когда после победы над психозом, больной не верит в то, что сможет выполнять прежнюю даже элементарную работу и владеть приобретенными навыками так же хорошо, как и до болезни, например, сходить в магазин за покупками, набрать на компьютере ранее привычный текст. И тут очень важно помочь ему снова поверить в себя и вовлекать в социальную жизнь: устроить на любую работу, давать какие-то задания хотя бы на бытовом уровне. Это стоит сил, времени, часто – финансовых затрат, но при этом очень важно, чтобы помочь человеку жить нормально и снова поверить в свою состоятельность. В вопросах реабилитации очень важную роль играют родственники и близкие люди больного, а зачастую этим занимаются только они и больше никто.

В лечении и социализации еще важно наличие контроля близких за приемом лекарств, потому что больные часто не хотят принимать препараты, и тут важно следить за этим, даже после выхода пациента их психоза. Ведь некоторые не осознают, что больны и бывают не критичными к своим болезненным переживаниям. Нередко больной шизофренией после выхода из психоза с бредовыми идеями преследования считает, что его на самом деле преследовали, но "сейчас просто отстали". И доказать, что это болезнь и никто никого не преследовал, практически невозможно, потому что к бредовым идеям различного характера критики у больных просто не существует.

Мудрые родственники, которые сотрудничают с врачом психиатром и понимают необходимость контроля приема необходимого лечения, а также реабилитационных мероприятий, – это большая доля успеха в социализации и выздоровлении.

Большие города поглощают время Sunny7

- Сегодня многие стремятся переехать в большой город, особенно в столицу. Влияет ли жизнь в мегаполисе на психическое состояние?

- В мегаполисах очень большой темп жизни, большие расстояния, пребывание в пробках и…. непрерывная гонка. Это все является стрессовым фактором, катастрофически крадет наше время и совершенно не остается времени на отдых.

А для психического здоровья очень важно соблюдать режим отдыха и труда, отдыхать и иметь полноценный сон. В больших городах это все реализовать на практике довольно сложно. Потому страдает психика, особенно если изменение ритма жизни наступает внезапно (как например, для человека, который всю жизнь прожил в маленьком тихом городке и вдруг оказался в огромном шумном неспящем мегаполисе).

К тому же, люди стали более тревожными и напряженными. Так, стрессовым фактором может стать проезд в переполненном автобусе или вагоне метро, где элементарно можно "нарваться" на грубость.

Так что можно сказать, что люди с подверженной стрессам психикой в большом городе имеют больше шансов декомпенсировать в психические расстройства, чем те, кто живет в маленьком городе или деревне.

- Кто же все-таки больше подвержен психическим заболеваниям?

- Все люди подвержены, никто не застрахован.

Но в основе возникновения психических расстройств лежит, конечно же, наследственность, личностные особенности, а также наличие стрессовых факторов. Генетическая предрасположенность играет огромную роль, а любая стрессовая ситуация может стать толчковым моментом для первого психоза.

Чтобы уменьшить риск возникновения психических расстройств невротического регистра, у человека не должно быть внутреннего конфликта, его потребности должны быть удовлетворены (у каждого они свои - семья, отношения, еда, одежда, путешествия и пр.), он должен быть реализован (работать, быть задействованным в интересной для него деятельности). Все это минимизирует возникновение невротических расстройств. Но опять же, единственно однозначной и абсолютной "пилюли" от всего нет.

- Многие занимаются самолечением: принимают снотворное, ноотропы, успокоительные и пр. Может ли их прием сказаться на психическом состоянии?

- Безусловно. К некоторым препаратам может возникнуть зависимость. Более того, симптомы, которые "вынудили" принимать эти препараты, могут быть проявлением психических расстройств, например, той же депрессии. И если "глушить" симптомы, болезнь никуда не девается, а со временем только усугубляется. Это все равно, что лечить язву анальгином.

- Как понять, что себе лично или близкому человеку нужна помощь? К кому обращаться – к психиатру или психотерапевту?

- Обращаться к специалисту нужно сразу, когда возникает повышенная тревога, внутреннее напряжение, повышенная раздражительность, с которыми трудно справиться, или снижается настроение. То есть, если это не банальная усталость, при которой помогает релакс, дружеские посиделки или горячая ванна, а состояния, которые никуда не деваются. Тем более, за помощью к специалисту нужно бежать, когда имеют место голоса в голове, мания преследования, мысли о суициде.

И с моей точки зрения лучше сразу идти к психиатру. Если он определит, что вам или вашему близкому не нужен прием лекарств, то направит вас к психотерапевту или к психологу. Если вам страшно идти к психиатру, то обращайтесь за помощью к психологу или психотерапевту, а они уже дифференцируют заболевание, которое будет требовать медикаментозного лечения и направят к врачу.

- И под конец хотелось бы спросить о такой распространенной проблеме, как алкоголизм. Что нужно для полного выздоровления?

- Хронический алкоголизм полностью неизлечим.

Самое страшное, что у нас нет такой четкой границы, которая бы показала, что пора останавливаться, что проблема уже есть, и пить больше нельзя. Зависимость вырабатывается постепенно и достаточно быстро, стремительно переходя во все более сложные формы.

Признаки того, что сформировался хронический алкоголизм – это желание опохмелиться (похмельный синдром), увеличение или уменьшение толерантности к спиртным напиткам, запои и т.д.

И самое главное – это понимание самим пациентом того, алкоголь для него категорическое табу на всю жизнь. Ведь, несмотря на длительное медикаментозное и психотерапевтическое лечение, сохраняется так называемая биологическая память клеток, когда, ощутив даже мизерную дозу спиртного, тяга проснется мгновенно, и бесконтрольный прием спиртных напитков будет повторяться.

Так что, насильно приводя близкого человека на лечение от алкоголизма, вроде "поставьте капельницу и выведите его из запоя" нужно быть заранее готовым к провалу. Здесь важно желание самого больного, его осознанность в необходимости лечения (и психотерапевтического тоже), а главное готовность больше никогда не брать в руки рюмку.

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