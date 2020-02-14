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/ Психология

Любовь мужчин и женщин: психолог объяснил, в чем разница

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По словам психолога Валентина Кима, самое главное в любви – это способность и отдавать, и получать. Причем этот принцип работает вне зависимости от пола.

О том, что такое любовь и действительно ли мужчины и женщины воспринимают это чувство по-разному, Ким рассказал в эфире ObozTV по случаю Дня святого Валентина, который отмечают 14 февраля.

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Психолог заверил, что все различия субъективны.

"Мужчины (не все, конечно) считают, что именно они больше способны любить, а женская любовь – более прагматична. Женщины считают (опять же, в среднем) – наоборот: что мужчина существо очень недолговечное в плане любви, а к длительной, сильной любви способен только женский разум, женская душа. Так что все относительно", – объяснил он.

"Мужчины и женщины любят одинаково сильно или одинаково слабо. Но каждый одинаково сильно страдает от неразделенной любви", – подчеркнул Ким.

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По его мнению, любовь – это сложный "эмоциональный коктейль" и высшее проявление духовной и социальной потребности человека.

"Любовь – это то, что делает человека человеком. Мы все отчасти социальные животные, мы все нуждаемся в поддержке и признании. Причем как в том, чтобы это получать, так и в том, чтобы это отдавать. Зачастую неспособность отдать кому-то свою любовь и чувственность может привести к таким же проблемам, как и неспособность их получить", – отметил психолог.

Главное в любви – как отдавать, так и получать

Главное в любви – как отдавать, так и получать

globalheart.nl

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что мужчины считают непривлекательным в женщинах.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
День святого Валентина Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Валентин Ким
Теги
любовь Отношения мужчина женщины Психология
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