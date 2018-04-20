Лучшее средство от стресса - Вы сами!

Стресс как часть жизни

В современном мире стресс – это не просто мимолетное явление или случайное событие. Это часть жизни, причем, весьма значительная. Почти каждый день мы переживаем сотни оттенков эмоций, зачастую не только позитивных. Тревога, беспокойство, волнение, злость, раздражительность, огромная скорость жизни вокруг нас ведут к переутомлению, бессоннице. Нам трудно управлять собой и нервное напряжение становится постоянным и привычным. Стресс является корнем целого ряда заболеваний – по статистике, многократно возрастает риск инфарктов, инсультов, сахарного диабета, язвенной болезни желудка и ДПК, иной патологии.

Стресс – офисная болезнь

Профессию офисного работника очень часто напрямую связывают со стрессом. Действительно, по статистике, от такой проблемы страдают почти 80% специалистов этого звена. Многозадачность трудовой деятельности, повышенная умственная работоспособность, постоянная потребность в концентрации внимания, вредные привычки – все это их неотъемлемые атрибуты. Из-за такой нагрузки на нервную систему работники офисов и менеджеры среднего звена быстрее "изнашиваются" и начинают испытывать проблемы с "болезнями цивилизации" намного раньше.

Эффективны ли традиционные методы борьбы со стрессом?

Существует ряд общеизвестных способов борьбы с нервным напряжением "здесь и сейчас" – контроль эмоций и дыхания в виде сеансов динамической медитации, физические упражнения, нормализация сна и образа жизни. Несомненно, такие методики помогают организму в адаптации к бешеному ритму окружающего мира, восстанавливают наш самоконтроль, приводят ум и мысли в порядок. К сожалению, для того, чтоб все вышеописанное имело должный эффект, нужно сперва побороть первопричину и успокоить нервную систему - в состоянии стрессового напряжения трудно говорить о медитации и полноценном сне.

Ошибочные стереотипы

В корне неправильным способом борьбы со стрессом являются попытки максимально мобилизовать ресурсы своего организма и взять себя в руки с помощью стимуляторов - сигарет, кофе, алкоголя. Такие вредные привычки дают мнимые кратковременные эффекты, к тому же сами по себе они тоже являются источниками напряжения и вредят нервной системе не меньше других проблем.

Слово медицины

Наука никогда не стоит на месте – разработка медикаментов, помогающих адаптироваться к стрессу всегда остаётся актуальной. На нашем фармацевтическом рынке представлен один из ярких представителей такого класса лекарственных средств - препарат Мебикар IC, адаптоген из группы противотревожных средств. Это вещество способно ослабить, а то и вовсе снять ощущения беспокойства, тревоги, страха, внутреннее эмоциональное напряжение и раздражительность, неразрывно связанные со стрессом. Наравне с успокаивающим эффектом Мебикар IC способствует улучшению когнитивных функций, умственной работоспособности и памяти. Мебикар IC способствует концентрации внимания и нормализует сон, помогая нервной системе стать более выносливой и стабильной.

Преимущества применения Мебикара IC

Мебикар IC весьма уместен в ситуациях, когда времени или возможности пойти к психологу нет, а решить проблему с "нервами" необходимо срочно. Препарат хорошо переносится, не вызывает сонливости при утреннем или дневном применении, не влияет на мышечный аппарат и координацию движений, не вызывает медикаментозной зависимости. Помимо самого стресса, Мебикар IC помогает в борьбе с еще одним немаловажным фактором риска - он применяется в комплексном лечении никотиновой зависимости, уменьшает тягу к курению и снижает выраженность абстинентного синдрома.