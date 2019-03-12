Сейчас, друзья, про отношения родственников к вновь или уже не вновь образованной паре. Случается так, что и спустя многие годы брака родители или другие родственники не принимают выбор своей "кровиночки". Они всячески демонстрируют, что сыночку или доченьке помогать готовы, в том числе, материально, а его любимому человеку - нет. Они при случае не преминут сказать, что "можно было найти и получше, и, вообще, посмотри, кого ты выбрал (-а)". Иногда родственники включают игнорирование партнера своей роднульки, обращаясь мимо него, не разговаривая, намеренно не поздравляя с праздниками и т.д. ⠀

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По правде говоря, друзья, мне удивительно читать, что вас это беспокоит. Нет, конечно, понятно, что каждому из нас важно ощущать свою принадлежность к группе, в данном случае, к своей семье, к роду, однако нам самосознание для того дано, чтобы не мыслить только страхами и инстинктами. ⠀

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Знаете, почему вас тревожат реакции родственников? Внимание, сейчас будет больно. Потому что вы не выросли. Вы не отделились, не сепарировались от своей родительской семьи. В глубине души вы все тот же маленький мальчик или маленькая девочка, которые боятся расстроить маму или готовы обмочиться от сурового взгляда папы. Вы по-прежнему смотрите на них снизу вверх - и вам страшно.

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И еще, дорогие мои, у вас проблемы с личными границами. Вы впускаете других людей туда, куда впускать не стоит. Ваши отношения и выбор пары - это ваша территория, за грубые нарушения которой обычно следует отпор. ⠀

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Что делать?

Взрослеть. Психологически. Эмоционально. Личностно. Не получается самостоятельно, с помощью - психотерапии. Научиться наконец воспринимать родственников равными себе взрослыми со всеми вытекающими последствиями. ⠀

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Даже если ваш выбор трижды неудачен, вы имеете право прожить свою жизнь по своему усмотрению и сто пятьдесят раз ошибиться. А родственники пусть разребают свои завалы. ⠀

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