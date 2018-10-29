Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР ) нужно лечить, так как оно может вызвать изменения в работе различных систем организма и/или появление психосоматических симптомов. Если не применять адекватное лечение, ПТСР ведет к истощению организма, нарушению социальной адаптации, возникновению ипохондрии.

С посттравматическим стрессовым расстройством можно справиться с помощью психотерапии и правильно подобранных медикаментов. Лечение должно контролироваться и корректироваться психиатром, который назначает лечение, учитывая клиническую картину и прогресс заболевания, а также индивидуальные особенности пациента. Укоряет процесс выздоровления помощь психотерапевта или психолога, которые должны обязательно работать совместно с психиатром при ПТСР. Психолог (психотерапевт) помогает пострадавшему от психотравмы принять ситуацию и свой пережитый опыт (эмоциональное отреагирование), вернуться в привычный ритм и темп жизни, увидеть и почувствовать реальность, адаптироваться к новым обстоятельствам. Пациент учится корректировать свою реакцию на триггеры, справляться с приступами гнева и агрессии, прорабатывает чувство вины. Терапия может быть как групповой(группа людей, переживших психотравмирующую ситуацию), так и индивидуальной.

При лечении ПТСР часто применяется когнитивно-поведенческая психотерапия (доказана ее высокая эффективность при постравматических стрессовых расстройствах). В процессе работы с психотерапевтом или психологом пациент преодолевает негативные мысли, переживания о событии. Такой вид психотерапии предлагает способы, с помощью которых можно научиться спокойно реагировать на людей, места, предметы, что напоминают о пережитом событии.

Когнитивно-поведенческая терапия включает в себя:

Обьяснение механизма возникновения травмы, принятию травматического опыта;

Терапию методом экспозиции(встреча со своим страхом лицом к лицу в безопасных условиях);

Использование когнитивных техник: реструктуирование, изменение убеждений;

Снижения частоты избегания всего, что напоминает о случившимся;

Учит работать с чувством страха, вины, распознавать мысли, которые приводят к тревоге и др.

Таким образом, при лечении ПТСР необходим комплексный подход, который обеспечивает выздоровление человека, избавляет от навязчивых воспоминаний, помогает адаптироваться и возобновить социальное функционирование.

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