Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Психология

Кризис среднего возраста: психолог назвала эффективные способы борьбы

210 Читать материал на украинском

Для преодоления кризиса среднего возраста мужчинам нужна эмоциональная или физическая встряска, а женщинам необходимо позаботиться о себе.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила психолог Ольга Шапиро.

"Для успешного прохождения кризиса среднего возраста мужчине необходима физическая или эмоциональная встряска. Этого можно достичь "цивилизованными способами" – это занятия, связанные с мощной активизацией энергии", – объяснила она.

Мужчина и женщина в период кризиса среднего возраста

Мужчина и женщина в период кризиса среднего возраста

По словам Шапиро, прекрасно подходят занятия, которые повышают жизненный тонус мужчины, например, ремонт или обмен квартиры, смена обстановки в доме, его строительство, дачи, покупка машины.

Новости
Кризис среднего возраста: как его пережить

Психолог добавила, что женщинам для преодоления возрастного кризиса нужно научиться не забывать о собственных интересах.

"Возьмите лист бумаги и составьте список всего того, что вы делаете, руководствуясь принципом "я должна". А затем напишите ваши занятия, которые соответствуют принципу "я хочу". В идеале важно равновесие между "я должна" и "я хочу". Или "сколько отдаю – столько получаю", – добавила психолог.

Шапиро отметила, что, если женщине удастся добиться такого жизненного баланса, ей будет некого винить.

Как сообщал OBOZREVATEL, кризис среднего возраста у мужчин представляет собой переходный период развития, возникающий на фоне изменения жизненных установок, переоценки опыта и определения перспектив. А у женщин – характеризуется переоценкой социальных ролей, достижений и переосмыслением семейных взаимоотношений.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Теги
кризис здоровье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости