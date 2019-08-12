Кризис среднего возраста: психолог назвала эффективные способы борьбы

Для преодоления кризиса среднего возраста мужчинам нужна эмоциональная или физическая встряска, а женщинам необходимо позаботиться о себе.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила психолог Ольга Шапиро.

"Для успешного прохождения кризиса среднего возраста мужчине необходима физическая или эмоциональная встряска. Этого можно достичь "цивилизованными способами" – это занятия, связанные с мощной активизацией энергии", – объяснила она.

Мужчина и женщина в период кризиса среднего возраста

По словам Шапиро, прекрасно подходят занятия, которые повышают жизненный тонус мужчины, например, ремонт или обмен квартиры, смена обстановки в доме, его строительство, дачи, покупка машины.

Психолог добавила, что женщинам для преодоления возрастного кризиса нужно научиться не забывать о собственных интересах.

"Возьмите лист бумаги и составьте список всего того, что вы делаете, руководствуясь принципом "я должна". А затем напишите ваши занятия, которые соответствуют принципу "я хочу". В идеале важно равновесие между "я должна" и "я хочу". Или "сколько отдаю – столько получаю", – добавила психолог.

Шапиро отметила, что, если женщине удастся добиться такого жизненного баланса, ей будет некого винить.

Как сообщал OBOZREVATEL, кризис среднего возраста у мужчин представляет собой переходный период развития, возникающий на фоне изменения жизненных установок, переоценки опыта и определения перспектив. А у женщин – характеризуется переоценкой социальных ролей, достижений и переосмыслением семейных взаимоотношений.

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