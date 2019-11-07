Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Психология

Елена Чернявская
Елена Чернявская
Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес" Все статьи автора

Красота и успех: как нас обманывают в соцсетях

426

Тенденция, которую я хочу отметить – все блогеры (в том числе и я), да и не только блогеры, кстати, хотят выглядеть в соцсетях лучше, чем есть на самом деле. Это в какой-то степени нормально и объяснимо с психологической точки зрения. Однако, к сожалению, с течением времени у многих это желание зашкаливает.

И когда обычный человек заходит в свою ленту, на него сыпятся фото с счастливыми и влюблёнными парами, идеальными, послушными и чистыми детками, дорогие дома и машины, путешествия, успех и т.п.

Удавиться хочется... особенно в тот момент, когда у тебя дома бардак, муж нагрубил, ребёнок орёт и кидается едой. И кажется, ну почему у меня не так как у них! Наверное я недостаточно хороша или трудолюбива. Может не повезло и это несправедливость... Но блин, это лишь картинки. Это глянцевый журнал!

Есть блогеры, которые живут в съемной квартире в неблагополучном районе, а ведут блог из особняка за рекламу ЖК, кто-то покупает машину в кредит на 10 лет, а преподносит как подарок любимого на годовщину, кто-то детей долго отмывает, переодевает и ловит секунды, чтобы сделать фото на которых малыш сидит спокойно.

Новости
Упражнения для женского здоровья
Зависимость от соцсетей

Зависимость от соцсетей

Instagram Елены Чернявской

Но больше всего меня вводят в замешательства блоги некоторых, кто помогает "воплотить мечты" или "добиться успеха", показывая свою "успешную жизнь", заставляющих нас мечтать о большем и вынуждая концентрироваться на том, чего у нас нет! Они твердят "стань счастливым", а наше подсознание реагирует – "значит я сейчас несчастен".

А ведь это страшно! Ведь мы уже счастливы! И единственное, чему нам всем нужно учиться – быть благодарными. Благодарными за то, что у нас есть!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена Чернявская Елена Чернявская
Тема
Здоровье
Тег
Психология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости