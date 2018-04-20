Комаровский подсказал, как найти общий язык с подростком

Известный педиатр Евгений Комаровский дал несколько дельных рекомендаций родителям о том, как достичь взаимопонимания с подростками.

"Общение с подростками — будто прогулка по минному полю: только что все было хорошо, и тут же взрыв — гнев или обида", - пишет Комаровский в своем Telegramm-канале.

По его словам, это связано с тем, что у тинейджеров часто меняются эмоции, а настроение нестабильно. А усугубляет это хрупкое чувство собственной ценности полуребенка-полувзрослого, у которого десятки раз в день самооценка колеблется между "я классный!" и "я точно ни на что не гожусь!".

Чтобы найти общий язык с подростками, стать для них поддержкой и опорой, Комаровский советует следовать следующим советам.

Не сравнивайте своего подростка с другими

Подросток и без вас знает о тех, кто лучше него. Даже не сомневайтесь. А постоянное напоминание из уст родителей о том, что кто-то лучше в чем-то просто злит, заставляя подростков агрессивно реагировать или замыкаться в себе.

Разговаривайте с ним о нем самом. Расскажите, каким вы видите его в настоящий момент: что сейчас улучшилось, изменилось в его поведении или навыках.

Делайте акцент именно на сильных сторонах

В подростковом возрасте "штормит" очень часто. Нет окончательной ясности, что нравится в собственном характере, какие предметы нравятся больше и т.д.

То есть, одна из надоедливых мыслей подростков — "я не знаю, в чем я действительно хороший/хорошая!", поэтому положительные отзывы (особенно от родителей) очень ценятся.

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Критикуйте поведение или действия, а не личность

Абстрактная критика не даст результатов. Поэтому в первую очередь опишите действие или поступок, которые вызвали у вас раздражение или огорчили вас. Спросите мнение подростка относительно данной ситуации. Вместе подумайте, как можно было поступить иначе.

С пониманием относитесь к его проблемам

Вы скажете, что взрослые проблемы и кризисные ситуации могут быть более серьезными, чем детские и подростковые конфликты. Но в подростковом возрасте мир вокруг становится шатким и перестает быть безопасным местом, где все четко и понятно, а порция мороженого спасет неудачный день.

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Естественным будет вопрос родителей: "Мне не безразлично, что с тобой происходит. Тебе сейчас нелегко, я хочу тебя поддержать. Как я могу это сделать?"

Рассказывайте истории

И не только о своих достижениях и о чем-то позитивном. Расскажите о трудностях, которые вы преодолели, или ошибках, которые совершили в подростковом возрасте. Так вы становитесь ближе — подросток осознает, что к маме и папе можно прийти и пожаловаться.

Ранее "МедОбоз" писал советы Комаровского для родителей малышей.