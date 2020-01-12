Как вернуться в рабочий ритм после праздников: психолог дала совет

Психолог Мария Ракетская посоветовала после длительных новогодних праздников входить в рабочий ритм постепенно и поэтапно.

Как объяснила Ракетская в эфире ObozTV, для психологического и физического здоровья важно не допускать насилия, в том числе – над самим собой.

"Входить в праздники тоже нужно постепенно: не надо в них "впрыгивать", дотягивать до последнего момента, чтобы резко рраз – и новогодняя ночь. Очень важно продумать для себя сам праздник. Потом – в нем находиться. И потом – очень постепенно выходить", – отметила психолог.

По ее словам, не стоит пытаться "наверстать" всё упущенное: лучше медленно и по чуть-чуть выполнять запланированные ранее цели, распределенные на промежуточные этапы.

"Те планы и ожидания, которые у нас были, которые мы откладывали на конец года, потом на начало нового года – сейчас как никогда нужно о них вспомнить и начать ими жить, начать их вспоминать и проживать", – подчеркнула Ракетская.

Возвращаться к работе после праздников лучше постепенно appliancesonline.com.au

О том, как правильно составить список целей, чтобы их выполнить, ранее в эфире ObozTV рассказала психолог Оксана Зайцева. Она порекомендовала указывать хотя бы примерные сроки, акцентировать внимание на конкретных действиях и не забывать о правильной формулировке желаний.

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