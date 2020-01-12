Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Психология

Как вернуться в рабочий ритм после праздников: психолог дала совет

490
Читать материал на украинском

Психолог Мария Ракетская посоветовала после длительных новогодних праздников входить в рабочий ритм постепенно и поэтапно.

Как объяснила Ракетская в эфире ObozTV, для психологического и физического здоровья важно не допускать насилия, в том числе – над самим собой.

"Входить в праздники тоже нужно постепенно: не надо в них "впрыгивать", дотягивать до последнего момента, чтобы резко рраз – и новогодняя ночь. Очень важно продумать для себя сам праздник. Потом – в нем находиться. И потом – очень постепенно выходить", – отметила психолог.

Новости
Топ-6 советов, как преодолеть депрессию

По ее словам, не стоит пытаться "наверстать" всё упущенное: лучше медленно и по чуть-чуть выполнять запланированные ранее цели, распределенные на промежуточные этапы.

"Те планы и ожидания, которые у нас были, которые мы откладывали на конец года, потом на начало нового года – сейчас как никогда нужно о них вспомнить и начать ими жить, начать их вспоминать и проживать", – подчеркнула Ракетская.

Возвращаться к работе после праздников лучше постепенно

Возвращаться к работе после праздников лучше постепенно

appliancesonline.com.au

О том, как правильно составить список целей, чтобы их выполнить, ранее в эфире ObozTV рассказала психолог Оксана Зайцева. Она порекомендовала указывать хотя бы примерные сроки, акцентировать внимание на конкретных действиях и не забывать о правильной формулировке желаний.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Советы врачей" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Советы врачей Новый год Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Теги
Новый Год-2020 Психология работа депрессия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости