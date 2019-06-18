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/Психология

Как сохранить психическое здоровье: названы главные правила

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Сохранить психическое здоровье и избавиться от ощущения тревоги можно при помощи нескольких правил.

В первую очередь, нужно принять свои чувства и побороть панику. В тревожном состоянии важно восстановить способность к критическому мышлению, посоветовали на странице полиции в Киевской области в Facebook.

Не отказывайтесь от поддержки близких, общайтесь с ними, но не обсуждайте темы, относительно которых у вас есть разногласия, к примеру, политику.

Найдите себе полезное занятие, на которое вы будете отвлекаться. Также нужно вовремя есть и отдыхать ночью, употреблять сезонные овощи и фрукты.

Иллюстрация

Иллюстрация

bezpaniki.pro

Если вы больны – не затягивайте с обращением к медикам. Если вы еще не выбрали своего семейного врача, то сделайте это в ближайшее время.

"Если вы чувствуете подавленность, раздражительность, напряжение, тревогу, если нарушился сон и вы не справляетесь с эмоциями – обратитесь за помощью. Это могут быть друзья, близкие, коллеги. Если такая помощь неэффективна или ее нет – обратитесь к психологам, которые находятся в кабинете 20 ГУ Нацполиции в Киевской области", – уточнили правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, психолог рассказала, как избавиться от заниженной самооценки. По ее словам, для этого достаточно придерживаться всего одного правила.

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Место
Украина
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