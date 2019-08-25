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/ Психология

Как снять стресс: психотерапевт показал 5 оригинальных упражнений

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Снять стресс и перейти из напряженного состояния в спокойное и расслабленное помогают специальные упражнения.

Пять простых, небанальных и эффективных упражнений продемонстрировал в эфире ObozTV психотерапевт, президент Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов (посмотреть, как они выполняются, можно на видео).

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Причины и последствия эмоционального стресса

  • №1. Напряжение плеч

Необходимо поднять плечи как можно выше и сильно напрячь их, а затем спокойно опустить. Упражнение выполняется с закрытыми глазами и его можно сделать прямо на рабочем месте.

"Если вы так сделаете 5-10 раз, то у вас здесь (в плечах и шейно-воротниковой зоне. – Ред.) все расслабится. Трапеция и плечи – это зона стресса, он сюда "падает" в первую очередь. Отсюда и остеохондроз, и головные боли, и другие диагнозы", – пояснил Шевцов.

Как снять стресс: психотерапевт показал 5 оригинальных упражнений

  • №2. Гримасничанье

Еще одним хорошим способом справиться со стрессом является т.н. "гримасничанье". Строить гримасы полезно, чтобы снять мышечное напряжение с лица.

"Если вы будете делать такое упражнение – перестанет болеть голова, прояснятся мозги и т.д.", – заверил психотерапевт.

Как снять стресс: психотерапевт показал 5 оригинальных упражнений

  • №3. Утренний смех

Утро специалист посоветовал начинать с громкого хохота.

"Утренний смех тоже прекрасно расслабляет. Вы просто открыли глаза – или даже еще не открыли – и начинаете громко смеяться", – рассказал Шевцов и показал, как это выглядит.

Как снять стресс: психотерапевт показал 5 оригинальных упражнений
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  • №4. Напряжение всего тела

Необходимо закрыть глаза, поднять плечи повыше (как в упражнении №1), согнуть руки в локте, а затем напрячь спину, грудь, живот, поясницу и ноги.

"Внимание на плечах, потому что они могут "проседать" вниз. Вот так держите напряжение буквально 10 секунд. Обязательно дышите носом. Лицо можете тоже сжать сильно. А потом спокойно расслабляетесь. И секунд 20-30 находитесь в расслабленном состоянии", – обучил психотерапевт.

По его словам, если сделать это упражнение хотя бы 5 раз за 1 час, то "стресса просто не будет".

Как снять стресс: психотерапевт показал 5 оригинальных упражнений

  • №5. Дыхание

Нужно опереться кистями рук в бока и начать глубоко дышать, отклоняясь назад. Вдох делается носом, выдох – ртом.

"У тех, кто долго сидит, может слегка закружиться голова. Это нормально. Когда делаешь это упражнение каждый день, и оно входит в привычку, уже ничего не кружится", – отметил специалист.

Как снять стресс: психотерапевт показал 5 оригинальных упражнений

Как писал OBOZREVATEL, до 90% болезней, с которыми люди обращаются к врачам, объясняются последствиями стрессов. Об основных симптомах и последствиях нервного истощения говорится в исследованиях Американского института стресса.

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стресс Советы врачей Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Здоровье Оздоровление
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Алексей Шевцов
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Психология Советы врача
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