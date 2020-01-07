Как распознать депрессию: названы топ-5 признаков

Психиатр и психотерапевт из США Дженнифер Пейн назвала пять ключевых признаков начала депрессии.

Как передает "МедикФорум", человек может испытывать почти все эти симптомы, однако если они длятся более двух недель, то необходимо обратиться к врачу.

Вы едите больше или меньше, чем обычно

Сочетание эмоций, которые, как правило, сопровождают депрессию - грусть, пессимизм в отношении будущего, а также низкая самооценка, могут заставить вас попытаться успокоить свои чувства при помощи еды. Либо напротив, вы можете потерять к еде всякий интерес.

Вы стали спать слишком много или слишком мало

Длительный сон может стать "убежищем" для психики. Прерывистый сон или бессонница - другая крайность. Вы слишком озабочены размышлениями, чтобы успокоиться и поспать семь-восемь часов в сутки, которые нужны большинству взрослых. Опасность еще и в том, что изменения сна могут быть не только предупреждать о болезни, но и усугубляют ее.

Вам сложно сосредоточиться

Чувствуете, что ваш разум напоминает не сфокусированную фотографию. Мысли о грусти и пустоте могут погрузить вас в туман, который влияет на вашу работу, память и навыки принятия решений.

Вам перестали нравится вещи, которые когда-то делали вас счастливыми

Депрессия вызывает у вас апатию к занятиям и хобби, которые когда-то доставляли вам радость. Это, в конечно итоге, заставляет вас изолировать себя от окружающего мира.

Вам не дают покоя мысли о смерти

Поскольку эти мысли представляют прямую угрозу для вашей жизни, важно обратиться за помощью, если вы думаете об этом каждый день в течение двух недель. Даже если вы не распознаете в себе никаких других симптомов депрессии.

Иллюстрация NÖN.at

Как сообщал OBOZREVATEL, подбадривающие фразы не всегда имеют положительное влияние на человека с депрессией, наоборот, они могут еще больше усугубить данное расстройство.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!