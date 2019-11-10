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/ Психология

Как проверить, не психопат ли вы: названы 8 признаков

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В современной культуре психопаты изображаются как серийные убийцы, но на самом деле среди них не так много преступников. Большинство – внешне обычные люди.

HB Style наводит 8 признаков, по которым можно определить, являетесь ли вы психопатом.

1. Рациональность. Вам не свойственно погружаться в негативные эмоции – страх, печаль, сожаление, отчаяние – поэтому в стрессовых ситуациях вы остаетесь спокойными, сохраняете холодный рассудок и действуете быстрее и более рационально, чем другие.

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8 признаков психопатии

8 признаков психопатии

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2. Умение приспосабливаться. Вы способны подстроить свое поведение под любую жизненную ситуацию, ведете себя, как хамелеон, и можете имитировать эмоции, а также притвориться эмпатом, заставив других поверить, что они вас глубоко волнуют, если вам это выгодно.

3. Скука. Вы нуждаетесь в постоянных выбросах адреналина, чтобы ее избежать. Когда жизнь становится вам неинтересной, вы можете манипулировать людьми для удовлетворения постоянной потребности в возбуждении.

4. Импульсивность. Вы склонны к рисковым и необдуманным поступкам.

5. Вранье. Вы нередко врете людям даже без потребности, так как ложь для вас – почти искусство.

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6, Вы редко берете на себя ответственность за свои поступки. Вместо этого вы вините в своих неудачах других людей или обстоятельства. При этом вы не склонны испытывать чувство вины или угрызения совести.

7. Паразитический образ жизни. Вы всегда получаете больше, чем даете, а доброе дело способны сделать только в том случае, если можете извлечь из этого собственную выгоду.

8. Вы прекрасно себя чувствуете и даже мысли не допускаете, что можете иметь психические проблемы и вам нужна помощь специалиста.

Интересно то, что психопаты совершенно спокойно могут быть успешными СЕО, руководителями компаний, ректорами университетов, насмешливыми сослуживцами или злобными соседями. И если большинство из наведенных пунктов вы обнаружили у себя, то также можете принадлежать к их числу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог объяснила, как бороться с симптомами кризиса среднего возраста и чем он отличается у мужчин и женщин.

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