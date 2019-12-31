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/ Психология

Как составить планы на 2020 год, чтобы их выполнить: психолог дала советы

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Психолог Оксана Зайцева посоветовала спланировать и записать в список целей на Новый год не менее 100 желаний или задач.

О том, как правильно составлять новогодний To-Do List, чтобы все планы на 2020 год осуществились, Зайцева рассказала в эфире ObozTV.

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Пишите то, что важно для вас

По мнению психолога, желательно записывать не менее 100 желаний – можно даже 300 или 500.

"Я советую писать 100 желаний. Самое важное, как правило, человек напишет в самом конце. Сначала вспоминают о том, что является общепризнанным, желанным для всех. Но где-то после 50-60 желания мы начинаем писать то, что является важным именно для нас", – отметила Зайцева.

Она пояснила, что свершаются те желания, которые человеку действительно нужны. А вот "чужие" так и остаются "на бумаге".

Впрочем, добавила Зайцева, необязательно ставить перед собой только достижимые цели: "Пишите и нереальное. То, что нам сегодня кажется нереальным – завтра становится вполне реальным".

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Конкретизируйте план

Еще одна важная рекомендация от психолога – акцентировать внимание на конкретных шагах по достижению той или иной цели.

"Мозг должен получить четкую команду: что и в какой последовательности нужно сделать...Первое – пишете желание, второе – сроки реализации, третье – как его можно достичь, что я для этого сделаю, и четвертое – кто мне может в этом помочь", – пояснила она.

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По словам Зайцевой, когда человек составляет такой список по пунктам, ему намного легче увидеть свою "ошибку" и понять, почему какое-то желание не реализуется.

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Конкретизируйте планы: "Хочу похудеть на 5 кг до 1 июня, для этого буду заниматься в спортзале 2 раза в неделю и пить чай без сахара"

psychologos.ru

Формулируйте правильно

Также специалист рассказала, что не стоит поддаваться модному веянию и писать желания как свершившийся факт.

"Это как план – "я хочу купить в январе автомобиль". Или я хочу жениться в апреле или июне, в марте сделать предложение. Когда я планирую для себя и делаю – это четкая стратегия. А кто и как поможет – еще и тактика", – привела она пример.

"Когда же человек написал желание как свершившееся действие ("у меня уже есть автомобиль") – он мысленно это прожил и уже устал от этого автомобиля. Поэтому важно не проживать это в фантазиях и мечтах", – подчеркнула психолог.

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Осознавайте свои страхи

Зайцева обратила внимание, что зачастую осуществлению желания мешают какие-то страхи. К примеру, человек хочет автомобиль – и начинает думать, где же его парковать, сколько денег уйдет на бензин и т.д.

"И вот такой страх часто является важнее самого желания. Поэтому мы его не реализуем никогда. Важнее – перестать бояться", – подытожила она.

Чтобы желания сбывались, надо избавиться от своих страхов

Чтобы желания сбывались, надо избавиться от своих страхов

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новый год Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Оксана Зайцева
Теги
Новый Год-2020 Психология
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