Конечно, мы, женщины, со своей интуицией чувствуем, как относится к нам мужчина, но иногда я встречаюсь с такими ситуациями в работе с клиентками:

"Вот точно знаю, что он меня любит, но почему-то не звонит";

"Он просто испугался своих чувств, но я всеми недрами души знаю, что он любит";

"Ему нужно время понять и привыкнуть ко мне".

Когда спрашиваю: "по каким параметрам ты понимаешь, что с его стороны действительно любовь?", получаю ответы: ну он так говорит уважительно, за ручку держит всегда, дверь в машину открывает, цветы дарит, строит планы на будущее вслух "вот новый год проведем в Австрии"... а потом бац и исчез!

Так как отличить "лапшу" от правды?

Если зрелый и "здоровый" мужчина вас любит, то он: