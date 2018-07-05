Конечно, мы, женщины, со своей интуицией чувствуем, как относится к нам мужчина, но иногда я встречаюсь с такими ситуациями в работе с клиентками:
"Вот точно знаю, что он меня любит, но почему-то не звонит";
"Он просто испугался своих чувств, но я всеми недрами души знаю, что он любит";
"Ему нужно время понять и привыкнуть ко мне".
Когда спрашиваю: "по каким параметрам ты понимаешь, что с его стороны действительно любовь?", получаю ответы: ну он так говорит уважительно, за ручку держит всегда, дверь в машину открывает, цветы дарит, строит планы на будущее вслух "вот новый год проведем в Австрии"... а потом бац и исчез!
Так как отличить "лапшу" от правды?
Если зрелый и "здоровый" мужчина вас любит, то он:
Впускает вас в своё пространство: знакомит с друзьями, родителями, приглашает к себе домой, может дать свой автомобиль по необходимости...
Представляет вас своим близким и знакомым, как МОЯ "Катя"/девушка/любимая!
Заботится о вас и оберегает вас, финансово тоже! Лечит вас, когда болеете, защищает вас, если вас кто-то обидел, покупает вам что-то долгосрочное - то, что будет с вами на года, например: абонемент в спорт клуб на год, аренда квартиры на год, машина/квартира, оформленная на вас, шуба, одежда... Путешествия с ним не считаются, так как их он покупает себе и вами скрашивает свой досуг!
У вас стабильные отношения: он не пропадает, не падает в обморок при словах "свадьба-дети", а в идеале делает вам самый главный комплимент своим предложением!
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