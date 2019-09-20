Как помочь человеку на грани самоубийства: советы психолога

Около 80-85% людей перед суицидом так или иначе "сигнализируют" окружающим о своем намерении. Если вовремя распознать тревожные признаки, можно предотвратить самоубийство близкого человека.
На какие симптомы обратить внимание и как действовать в подобных случаях, в эфире ObozTV объяснила медицинский психолог и суицидолог Наталья Бугаева.
Какие главные "маркеры" суицидальных мыслей
Психолог обратила внимание, что одним из типичных признаков готовящегося суицида считается депрессия, подавленное и грустное настроение. Однако это не всегда так.
"Нередко, когда человек принял решение о самоубийстве, в день его совершения он может выглядеть очень спокойным и даже жизнерадостным", – отметила она.
По словам Бугаевой, прежде всего должно настораживать изменение поведения.
"Если человек до этого был общительным, жизнерадостным, а теперь у него подавленное настроение, он сужает круг общение, замыкается – это должно настораживать. Но если человек был достаточно спокойным, замкнутым, и вдруг резко изменил свое поведение – это тоже может говорить о том, что у него повышенная суицидальность", – пояснила специалист.
Она назвала и некоторые другие тревожные сигналы:
прослушивание грустной музыки;
посещение сайтов с депрессивным содержанием;
чтение депрессивной литературы;
стремление к уединению;
раздаривание близким своих любимых вещей;
неожиданное примирение с теми, с кем человек поругался, даже с врагами.
en.ppt-online.org
en.ppt-online.org
Как разговаривать с человеком, который хочет покончить с собой
В первую очередь Бугаева посоветовала дать человеку возможность выговориться.
"Ни в коем случае нельзя "закрывать" ему рот и говорить: "Ты даже об этом не думай. Подумаешь какие у тебя проблемы". Ни в коем случае!" – подчеркнула психолог.
Во время разговора, по ее словам, также нельзя давать никаких оценочных суждений.
"То, что для других проблемой не является, для конкретного человека может быть существенной и серьезной проблемой. Пусть он расскажет. Можно его стимулировать: спросить, как ты хочешь покончить с собой, а что ты уже для этого делал, а почему ты хочешь это сделать… И как можно больше слушать", – уточнила она.
Только после того, как человек выскажется, ему можно предложить поискать какие-то способы разрешения ситуация, добавила врач.
"Вот это понимание, что его никто не заставляет жить, но "а давай попробуем", подчас спасает жизни", – резюмировала Бугаева.
Кроме того, стоит обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.
Человек, который твердо хочет совершить самоубийство, может скрывать свое решение
Brian Stauffer / Rolling Stone
Какие причины толкают людей на самоубийство
Психолог рассказала, что основные причины суицида варьируются в зависимости от возрастной группы.
Детей чаще всего приводят к самоубийствам конфликты с родителями, конфликты со сверстниками и учебный процесс.
Главные причины самоубийств среди подростков – личные и любовные взаимоотношения.
После 25 лет главную роль начинают играть другие факторы – отсутствие самореализации, проблемы семейного и интимно-личностного плана, проблемы с работой, трудоустройством и так далее.
"Серьезной причиной является боязнь наказания – когда человек совершает противоправный поступок и боится, что в дальнейшем он будет наказан по закону", – уточнила Бугаева.
У людей в зрелом возрасте на первый план выходят экзистенциальные причины, развал семьи.
У пожилых – одиночество, страх беспомощности и зависимости от других.
Какие факторы сдерживают от совершения суицида
Серьезными сдерживающими факторами Бугаева назвала необходимость содержать семью, представление о греховности самоубийства, представления эстетического характера (когда человек понимает, что после смерти будет выглядеть некрасиво), любовь к близким, чувство долга, нереализованные возможности, творческие замыслы и планы.
Внимание близких часто помогает остановить человека на краю пропасти
Esther Sarto / BRIGHT Magazine
Ранее известный психолог Михаил Литвак в своем блоге на OBOZREVATEL поделился 22 правилами, которые помогут изменить жизнь и стать счастливее.
Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.