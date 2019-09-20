Как помочь человеку на грани самоубийства: советы психолога

Около 80-85% людей перед суицидом так или иначе "сигнализируют" окружающим о своем намерении. Если вовремя распознать тревожные признаки, можно предотвратить самоубийство близкого человека.

На какие симптомы обратить внимание и как действовать в подобных случаях, в эфире ObozTV объяснила медицинский психолог и суицидолог Наталья Бугаева.

Какие главные "маркеры" суицидальных мыслей

Психолог обратила внимание, что одним из типичных признаков готовящегося суицида считается депрессия, подавленное и грустное настроение. Однако это не всегда так.

"Нередко, когда человек принял решение о самоубийстве, в день его совершения он может выглядеть очень спокойным и даже жизнерадостным", – отметила она.

По словам Бугаевой, прежде всего должно настораживать изменение поведения.

"Если человек до этого был общительным, жизнерадостным, а теперь у него подавленное настроение, он сужает круг общение, замыкается – это должно настораживать. Но если человек был достаточно спокойным, замкнутым, и вдруг резко изменил свое поведение – это тоже может говорить о том, что у него повышенная суицидальность", – пояснила специалист.

Она назвала и некоторые другие тревожные сигналы:

прослушивание грустной музыки;

посещение сайтов с депрессивным содержанием;

чтение депрессивной литературы;

стремление к уединению;

раздаривание близким своих любимых вещей;

неожиданное примирение с теми, с кем человек поругался, даже с врагами.

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Как разговаривать с человеком, который хочет покончить с собой

В первую очередь Бугаева посоветовала дать человеку возможность выговориться.

"Ни в коем случае нельзя "закрывать" ему рот и говорить: "Ты даже об этом не думай. Подумаешь какие у тебя проблемы". Ни в коем случае!" – подчеркнула психолог.

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Во время разговора, по ее словам, также нельзя давать никаких оценочных суждений.

"То, что для других проблемой не является, для конкретного человека может быть существенной и серьезной проблемой. Пусть он расскажет. Можно его стимулировать: спросить, как ты хочешь покончить с собой, а что ты уже для этого делал, а почему ты хочешь это сделать… И как можно больше слушать", – уточнила она.

Только после того, как человек выскажется, ему можно предложить поискать какие-то способы разрешения ситуация, добавила врач.

"Вот это понимание, что его никто не заставляет жить, но "а давай попробуем", подчас спасает жизни", – резюмировала Бугаева.

Кроме того, стоит обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

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Какие причины толкают людей на самоубийство

Психолог рассказала, что основные причины суицида варьируются в зависимости от возрастной группы.

Детей чаще всего приводят к самоубийствам конфликты с родителями, конфликты со сверстниками и учебный процесс.

Главные причины самоубийств среди подростков – личные и любовные взаимоотношения.

После 25 лет главную роль начинают играть другие факторы – отсутствие самореализации, проблемы семейного и интимно-личностного плана, проблемы с работой, трудоустройством и так далее.

"Серьезной причиной является боязнь наказания – когда человек совершает противоправный поступок и боится, что в дальнейшем он будет наказан по закону", – уточнила Бугаева.

У людей в зрелом возрасте на первый план выходят экзистенциальные причины, развал семьи.

У пожилых – одиночество, страх беспомощности и зависимости от других.

Какие факторы сдерживают от совершения суицида

Серьезными сдерживающими факторами Бугаева назвала необходимость содержать семью, представление о греховности самоубийства, представления эстетического характера (когда человек понимает, что после смерти будет выглядеть некрасиво), любовь к близким, чувство долга, нереализованные возможности, творческие замыслы и планы.

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