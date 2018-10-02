Недавно получила такое письмо.

"Здравствуйте! Очень хотелось бы объективного грамотного ответа на мою ситуацию. Меня зовут Жанна, мне 29 лет. Замуж вышла в 27 лет и сразу начали планировать ребенка. Моему мужу сейчас 39 лет, это его первый брак со мной, женился он в 37 лет. В общем, мы с мужем не можем забеременеть уже 2 года. Сменили несколько врачей. Все анализы на различные инфекции у меня и у мужа были сданы по несколько раз.

Что-то было, уже давно пролечилась, все почистили. Муж спермограмму сдавал тоже несколько раз, результат не идеальный но все таки с такими показателями все возможно. Сдавал и Мар-тест. Проблема, как я понимаю, была в наступлении овуляции и нерегулярном цикле. Периодически я сдавала анализы на прогестерон, и он был очень маленький. Попав еще к одному врачу, она назначила мне для регулярности цикла принимать Дюфастон 3 месяца. Цикл правда нормализовался, был 28-30 дней, при ранее моем не регулярном до 40 дней доходило. Одновременно пила Антиоксикапс с селеном и цинком, и фолиевую кислоту. Дальше она мне сказала, что будем стимулировать овуляцию Клостилбегитом, а после все равно с 16 по 25 день принимать Дюфастон. Пропила я его один цикл с 5 по 9, и одновременно с 5 по 25 день мазала живот Девигелем, но Дюфастон потом не пила, сама решила так, тем более мы в это время уезжали на море.

УЗИ показало, что овуляция была на 14 день фолликул уже был 21 мм, и я сама ее чувствовала и слизь нужная была, эндометрий 7 мм. Получается, что в прошлом цикле ничего не получилось. В этот цикл она мне сказала опять стимулировать Клостилбегитом, мазать гелем, а потом на какой-то день сделают мне укол, чтобы наверняка фолликул лопнул. Но Дюфастон я уже пить не хочу. Скажите стоил ли мне его пить, если цикл уже нормализовался?

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Плюс ко всему у меня были очень плохие отношения с матерью, как я поняла позже. Она мной просто манипулировала, держала энергетически и не давала жить своей жизнью. Уже около двух лет я хожу к психологу и прорабатываю эту проблему. Сейчас уже правда полегче, т.к. я от нее сепарировалась, выстраиваю свои личные границы и не даю указывать ей, как мне жить и не бегу к ней по первому позыву. Отец меня практически не воспитывал, когда мне было 3 года, они развелись, он бил мать, и потом я его увидела лет в 12,13.

Он для меня был, как чужой человек, а потом в 2002 году он умер от пьянства. Вся его семья пила и так же умерла. А затем спустя время, в мой подростковый период, запила моя мать, а там была еще страшнее ситуация. В общем, я травмированный ребенок. Все время и сейчас стараюсь привыкнуть к нормальной человеческой жизни без страха, обид, разочарований и т.д. Для меня муж – это подарок судьбы от Вселенной, он мне очень помогает.

Еще у меня творческая профессия, я музыкант. Выступая на сцене, пою, много разъезжаю. Для меня это всегда большой стресс. И мне хочется заниматься чем-то новым, сменить деятельность, но я пока не знаю чего именно хочу...

Мой рост 168 см., вес – 50 кг. Вес всегда таким держится, я особо не поправляюсь хотя ем нормально, люблю больше мясо, чем сладкое. С мужем очень хорошие отношения, он меня всегда поддерживает и любит. Я уже просто не могу расслабиться и не думать об этом и не ждать каждый месяц. Я прислушиваюсь к любым ощущениям в организме, не могу отключить голову. Уже много прочитала разной информации, много знаю, может от этого и не могу расслабиться. С мужем не домоседы, ищем себе разные развлечения, гости, прогулки, не замыкаемся. Но на меня лично очень давит то, что многие мои коллеги по работе, подруги, знакомые, уже даже по второму ребенку рожают, а я все никак не могу".

Анализ

Читая Вашу историю, первую ее часть, сразу подумала, что при низком прогестероне, таком нерегулярном цикле и редкой овуляции, должны быть сложные отношения с мамой (слияние/сепарация). Так и оказалось.

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Как это взаимосвязано?

Дело в том, что овуляция это, прежде всего, процесс высвобождения энергии. Фолликул накапливает в себе все необходимые вещества, созревает и происходит его разрыв, в ходе которого высвобождается готовая к оплодотворению яйцеклетка. Чтобы произошёл этот взрыв и выход яйцеклетки, необходимо накопить энергию, питательные вещества и созреть.

Как это похоже на нашу жизнь? Пока девочка растёт в семье, она напитывается от родителей и, созревая к взрослой жизни, она, так или иначе, должна перейти к процессу сепарации от мамы и папы. То есть накопить достаточно энергии и сил, чтобы вылететь из родительского гнезда и начать самостоятельную жизнь. Родитель, в свою очередь, должен позволить ей совершить этот вылет, давая ей понять: ты всегда можешь вернуться в гнездо, если тебе плохо, но тебе следует жить своей жизнь, а я буду рядом, когда потребуется.

Когда сепарация от родителей по каким-то причинам невозможна/остановлена, то энергия ребёнка накапливается, но не достигая пика, сворачивается и затухает, так что ребёнок все время остаётся в угнетающем слиянии с родителем.

То, о чем Вы рассказываете - мама манипулировала, не давала жить своей жизнью - это способы сохранить слияние с ребёнком и не дать ему вырваться. Не то, чтобы Ваша мама делает это специально, скорее она так бессознательно реагирует, исходя из своих травм.

Ваша репродуктивная система живет точно так же - она будто не может самостоятельно накопить энергию для овуляции, вырабатывается мало прогестерона.

Любые функциональные нарушения репродуктивной системы имеют связь с нашей жизнью и отношениями, которые мы выстраиваем с окружающим миром. И если работать над отношениями, то и система сама постепенно приходит в норму, восстанавливая баланс. Невозможно заново вырастить утраченный орган, а восстановить функцию органов мы можем. Потому что наш организм живет неразрывно с нами, он как зеркало отражает то, как мы живём.

Очень хорошо, что Вы сейчас работаете с психологом! И это должна быть длительная терапия с сильным специалистом. Из таких сложных отношений трудно быстро сепарироваться и залечить детские травмы, на это потребуется время. Это процесс Вашего роста, который, тогда в детстве/юности, не свершился, и сейчас Вы его проживаете. Взрослеете, накапливание внутренний ресурс, выстраиваете границы, отстаиваете себя.

То, что Вы сумели выстроить отношения с Вашим мужем (встретили его, вышли замуж) это уже большая победа и хороший знак, что Вы на верном пути. Продолжайте работать над собой в этом направлении.

Сейчас Ваша основная задача: проработка отношений с мамой, проживание детских травм и обид, проработкам отношений с папой, проживание того, что он ушёл из семьи. Полагаю, обо всем об этом Вы в терапии как раз и работаете. Забегая вперёд скажу - Вы не в силах изменить маму, а вот измениться самой, Вам под силу.

Что ещё я бы, как терапевт, держала в уме в работе с вами.

Сепарация от мамы и личностный рост предполагает не только увеличение дистанции с ней, то есть выход из слияния и обретение своих опор, но и поиск того, что вас связывает как женщин. Эта связь именно женская, с женским вашим родом по материнской линии, принятие неких общих черт характера и того, что передаёт женских род Вам в ваше будущее материнство.

Это, своего рода, источник материнской энергии, который у Вас есть. Он такой, какой есть. Пока, в процессе сепарации, Вы выстраиваете границы и учитесь управлять своей сепарационной агрессией, но следующем этапом должно стать сближение с этим источником так, чтобы была возможность взять от туда то, что Вам нужно для вашего будущего материнства.

Параллельно, я бы обращала внимание на то, как Вы выстраиваете отношения с мужем. Ощущаете ли Вы себя рядом с ним ребёнком/подростком? Зависимой? Несамостоятельной? Если это есть, то кто, как Вам кажется, это поощряет, привносит больше, Вы или он? Чувствует ли Вы себя рядом с ним взрослой женщиной? В какие именно моменты? Потому что велик соблазн проецировать отношения из родительской семьи в новую семью, как бы снова проигрываясь детскую травму.

Вы спрашиваете, как расслабиться и отвлечься - у Вас большая жизненная задача - проработать отношения с родителями и символически вылететь из гнезда, стать взрослой. Это напрямую влияет на то, какой именно мамой Вы станете для своих будущих детей. Решайте сейчас эту задачу, пока есть время. А организм благодарно Вам ответит овуляцией и беременностью. ⠀

Спасибо за Вашу историю и удачи.

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P.S. Кто узнал себя в этой истории, не теряйте время, идите на терапию и решайте свои задачи до того, как появятся ваши детки. ⠀

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