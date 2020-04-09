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/ Психология

Ссоритесь на карантине – расходитесь! Психотерапевт дала радикальный совет парам

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Психиатр и психотерапевт Тина Берадзе считает, что парам, которые не могут ужиться вместе на карантине из-за коронавируса, лучше разорвать отношения.

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Такое мнение доктор медицинских наук, выпускница Медицинской школы Гарвардского университета в США высказала в интервью изданию "Гордон".

"Я профессионально занимаюсь психологией больше 30 лет и честно скажу: если этот несчастный карантин выявил, что вы не можете быть рядом друг с другом – какого черта вы вместе до сих пор?" – спросила женщина.

Карантин из-за COVID-19

Карантин из-за COVID-19

ThePrint

Она отметила, что в ситуации настоящей эпидемии нужно не просто беречь родных и близких, а нужно "пылинки друг с друга сдувать... а не орать и ссориться". "Надо помочь друг другу выжить", – сказала эксперт.

"Я не понимаю модных тренингов, вроде "Как не срываться в семье". Люди, одумайтесь: что значит "не срываться"? Если в такой сложной ситуации оказалось, что вы друг для друга чужие люди – расходитесь. Может, это неприятно для кого-то звучит, но это правда", – посоветовала психотерапевт.

Когда журналистка спросила, где грань между накопленной усталостью и раздражением из-за карантина и реальной невозможностью переносить друг друга, Берадзе ответила:

"Здесь не надо ничего анализировать, потому что страх слишком очевиден. Мы сейчас выживаем, буквально. Мы теперь всем миром из-за коронавируса на "Титанике". И люди в такой ситуации либо помогают и спасают друг друга, либо ссорятся".

Тина Берадзе

Тина Берадзе

Likar.info

Как писал OBOZREVATEL, Тина Берадзе назвала главный страх украинцев из-за COVID-19, сравнив жалобы своих западных клиентов с проблемами жителей Украины.

Психиатр также рассказала, как жители элитной Конча-Заспы под Киевом паниковали из-за пандемии. Некоторые приобрели себе личные аппараты ИВЛ.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Тина Берадзе
Теги
Отношения карантин Психология
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