Довольно часто на новость о том, что "Васька же своей Наташке изменяет" в нашем обществе можно услышать вердикт, что "от хорошей жены муж не гуляет"! Значит чего-то не додала, значит где-то споткнулась, скорее всего, недотанцевала стриптиз и недокричала во время оргазма!
Получается, что ответственность за его выбор изменить своей жене возлагается на женщину: она недостаточно идеальна и точка.
И я тоже раньше так думала, пока не погрузилась с головой в изучение психотерапии!
Теперь могу с уверенностью сказать, что бывают случаи, когда виноваты оба, а иногда жена вообще ни при чем, но этот факт иногда не хочет признавать даже сама женщина!
Потому что, надеясь на то, что она и есть корень всех проблем, у неё теплится надежда, что всё ещё можно исправить, если: научиться делать классный минет, похудеть до веса "анорексички", скупить все полки в "Agent Provacateur", ублажать его как в фильмах...
Но женщина не понимает, что здоровые потребности партнера удовлетворить можно, а вот невротические - никогда, они ненасыщаемы! И сколько ни дай некоторым мужчинам любви, заботы, признания, восхищения и внимания, он все равно будет постоянно ощущать внутренний дискомфорт, и будет удовлетворять его любыми способами, в том числе и на стороне! И какой бы офигенной женой и любовницей не была женщина, такого мужчину не изменить.⠀
Поэтому не всегда виновны оба, иногда причиной измен является вот такой выбор мужчины, которым движут какие-то травмы и комплексы!
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