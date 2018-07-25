Довольно часто на новость о том, что "Васька же своей Наташке изменяет" в нашем обществе можно услышать вердикт, что "от хорошей жены муж не гуляет"! Значит чего-то не додала, значит где-то споткнулась, скорее всего, недотанцевала стриптиз и недокричала во время оргазма!

Получается, что ответственность за его выбор изменить своей жене возлагается на женщину: она недостаточно идеальна и точка.

И я тоже раньше так думала, пока не погрузилась с головой в изучение психотерапии!

Теперь могу с уверенностью сказать, что бывают случаи, когда виноваты оба, а иногда жена вообще ни при чем, но этот факт иногда не хочет признавать даже сама женщина!

Потому что, надеясь на то, что она и есть корень всех проблем, у неё теплится надежда, что всё ещё можно исправить, если: научиться делать классный минет, похудеть до веса "анорексички", скупить все полки в "Agent Provacateur", ублажать его как в фильмах...

Но женщина не понимает, что здоровые потребности партнера удовлетворить можно, а вот невротические - никогда, они ненасыщаемы! И сколько ни дай некоторым мужчинам любви, заботы, признания, восхищения и внимания, он все равно будет постоянно ощущать внутренний дискомфорт, и будет удовлетворять его любыми способами, в том числе и на стороне! И какой бы офигенной женой и любовницей не была женщина, такого мужчину не изменить.⠀

Поэтому не всегда виновны оба, иногда причиной измен является вот такой выбор мужчины, которым движут какие-то травмы и комплексы!