Посетив очередную обучающую группу по гештальт-коучингу, и вот какие возникли мысли, с которыми хочу поделиться:

1. Очень важно не замыкаться внутри себя, а окружать себя людьми, которые успешные и ресурсные для Вас.

2. Важно найти для себя хобби, увлечение, которым вы можете вдохновляться и черпать оттуда энергию и силы.

3. Если вы чувствуете, что для осуществления своей цели или мечты не хватает знаний, идите учиться. Ведь университеты, любые обучающие проекты, тренинги - это получение новых знаний, но ещё возможность встретить интересных людей. Это всегда развитие и расширение своих возможностей.

4. Развивайте чувствительность к себе и своих желаний. Занимайтесь в своей жизни тем, что вас драйвит. Если вы понимаете, что работа или отношения только раздражают и забирают силы, меняйте что-то в отношениях или делайте изменения в жизни. Выбор всегда за вами. Более того, никто не знает как будет для вас лучше. Только Вы! Начните доверять себе и станьте режиссёром собственной жизни. Я именно этому сейчас учусь...

5. Заботьтесь о своём здоровье. Важно вставать рано и ложиться не поздно. Тогда просыпаешься бодрым и полон сил. Занимайтесь спортом. Не случайно говорят: "В здоровом теле, здоровый дух".

6. Научитесь ценить и принимать себя любой. С успехами и не удачами. Перестаньте себя критиковать. Ведь тогда у вас будет больше энергии на более интересные вещи. Например, на обдумывания своего нового проекта, интересного досуга или встречи с близким человеком.

7. Находите время для себя, не только для работы или семьи. Ведь любой взрослый человек ощущает счастье, когда у него есть любовь и семья, и есть любимая работа. Важно находить баланс. Если происходит перекос в одной из сфер, страдает другая. И ещё, чтобы не возникала тоска по себе, очень важно находить время только для себя и своих потребностей.

Желаю найти баланс в жизни и в отношениях.