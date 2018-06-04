Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
CityВидео
Александра Литвинчук
Александра Литвинчук
психолог, гештальт-терапевтВсе статьи автора

Где брать силы для жизни?

377

Посетив очередную обучающую группу по гештальт-коучингу, и вот какие возникли мысли, с которыми хочу поделиться:

1. Очень важно не замыкаться внутри себя, а окружать себя людьми, которые успешные и ресурсные для Вас.

2. Важно найти для себя хобби, увлечение, которым вы можете вдохновляться и черпать оттуда энергию и силы.

3. Если вы чувствуете, что для осуществления своей цели или мечты не хватает знаний, идите учиться. Ведь университеты, любые обучающие проекты, тренинги - это получение новых знаний, но ещё возможность встретить интересных людей. Это всегда развитие и расширение своих возможностей.

4. Развивайте чувствительность к себе и своих желаний. Занимайтесь в своей жизни тем, что вас драйвит. Если вы понимаете, что работа или отношения только раздражают и забирают силы, меняйте что-то в отношениях или делайте изменения в жизни. Выбор всегда за вами. Более того, никто не знает как будет для вас лучше. Только Вы! Начните доверять себе и станьте режиссёром собственной жизни. Я именно этому сейчас учусь...

5. Заботьтесь о своём здоровье. Важно вставать рано и ложиться не поздно. Тогда просыпаешься бодрым и полон сил. Занимайтесь спортом. Не случайно говорят: "В здоровом теле, здоровый дух".

6. Научитесь ценить и принимать себя любой. С успехами и не удачами. Перестаньте себя критиковать. Ведь тогда у вас будет больше энергии на более интересные вещи. Например, на обдумывания своего нового проекта, интересного досуга или встречи с близким человеком.

7. Находите время для себя, не только для работы или семьи. Ведь любой взрослый человек ощущает счастье, когда у него есть любовь и семья, и есть любимая работа. Важно находить баланс. Если происходит перекос в одной из сфер, страдает другая. И ещё, чтобы не возникала тоска по себе, очень важно находить время только для себя и своих потребностей.

Желаю найти баланс в жизни и в отношениях.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александра ЛитвинчукАлександра Литвинчук
Тема
Здоровье
Объект
Психология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины