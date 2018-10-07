Между женщиной и мужчиной часто возникают недопонимания из-за того, что одну и ту же фразу они воспринимают совершенно по-разному. Но эти слова точно нельзя истолковать, как что-то хорошее!

"Не устраивает то, как я себя веду? Давай расстанемся!". Если у вас давно напряжённые отношения - такая фраза имеет место быть напоследок. Но если ваш мужчина из любого пустяка раздувает катастрофу и при каждом удобном случае указывает "на дверь" - стоит задуматься! Либо он слабый человек, и для него легче расстаться, чем докопаться до сути проблемы, либо он действительно не дорожит вами.

"Я не уделяю тебе внимание, потому что много работаю". Известно, что для любимой женщины мужчина обязательно найдёт хотя бы несколько минут, чтобы позвонить и услышать её голос! Если же девушка является инициатором всех встреч и контактов - это показатель того, что мужчина не заинтересован в ней серьёзно.

"Раздражает твоя манера разговора/невкусная еда/дурацкая шляпка". Любящий человек никогда не станет задевать и изводить вас мелкими придирками. А вот если любовь не нашла места в сердце человека, то тогда будут замечены даже малейшие недостатки характера, внешности и поведения.

"Решай свои проблемы сама, я тебе ничего не должен!". Помогать по мере сил и возможностей, проявлять интерес к эмоциональному состоянию - вот признаки мужчины, который заботится и дорожит вами. Эта фраза говорит об эгоистическом подходе к отношениям, в котором партнёр "берёт своё", не отдавая ничего взамен. Вы точно уверены, что вам нужно такое "счастье"?

"Что ты лезешь со своим сексом? Не видишь - я устал!". Если ваш мужчина не болеет и у него не было серьёзных стрессов в последнее время, то повторяющийся изо дня в день отказ от секса выглядит довольно странно. Если ласку и внимание приходится выпрашивать, словно под дулом пистолета - обязательно обсудите этот вопрос с любимым!

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