Еще одну ложечку: стало известно, от чего зависит аппетит

Ученые обнаружили группу нейронов в головном мозге, которая регулирует аппетит.

Исследователи из Университета Аризоны установили, что часть эмоционального центра и миндалины мозга действуют как система контроля, которая дает понять голодны мы или нет. Об этом сообщает Daily Mail.

Управление активностью этой области может позволить врачам помочь пациентам, страдающим от расстройств пищевого поведения, восстановить свой аппетит.

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Приблизительно 70 миллионов человек во всем мире страдают от одного или нескольких расстройств приема пищи, к которым относятся: нервная анорексия, нервная булимия, переедание и недоедание.

Ранее MedOboz писал, что средиземноморская диета является самой эффективной в борьбе с висцеральным ожирением.

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