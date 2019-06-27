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/Психология

Еще одну ложечку: стало известно, от чего зависит аппетит

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Ученые обнаружили группу нейронов в головном мозге, которая регулирует аппетит.

Исследователи из Университета Аризоны установили, что часть эмоционального центра и миндалины мозга действуют как система контроля, которая дает понять голодны мы или нет. Об этом сообщает Daily Mail.

Управление активностью этой области может позволить врачам помочь пациентам, страдающим от расстройств пищевого поведения, восстановить свой аппетит.

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Ранее MedOboz писал, что средиземноморская диета является самой эффективной в борьбе с висцеральным ожирением.

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
ожирениеанорексия
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