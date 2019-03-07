Под ударом даже домохозяйки: названа неожиданная причина появления рака

Эмоциональное выгорание на работе может вызвать серьезные осложнения в человеческом организме, даже рак. Это грозит и работающим людям, и домохозяйкам.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила психолог Оксана Павленко. Она отметила, что причиной этого является однообразная работа, которая не дает результата.

"Человек может болеть обычной простудой, снижается сопротивляемость иммунитета перед инфекциями. Затем это может привести к серьезным осложнениям. Бывают случаи панических атак у людей. Постоянная усталость может вызвать даже рак. Эмоциональное выгорание домохозяек никто не отменял. Их работа довольно однообразна, в ней не подкрепления и результата, за который тебя хвалят. На работе хотя бы зарплату дают, есть эффект", – убеждена она.

Психолог отметила, что хобби - очень прекрасный способ восстановить силы. Надо заниматься тем, что приносит удовольствие, добавила она.

"Если вы занимаетесь спортом, то должны понимать, приносит ли он вам удовольствие. Сейчас большинство людей ходят в спортзал потому, что мода такая, – "все ходят, значит, и я". А есть люди, которых спорт истощает. Лучше пойти в парк погулять, послушать музыку. Важно переключаться на другой вид деятельности, очень хорошо помогает хобби", – сказала она.

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