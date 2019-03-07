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/Психология

Под ударом даже домохозяйки: названа неожиданная причина появления рака

7.1тЧитать материал на украинском

Эмоциональное выгорание на работе может вызвать серьезные осложнения в человеческом организме, даже рак. Это грозит и работающим людям, и домохозяйкам.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила психолог Оксана Павленко. Она отметила, что причиной этого является однообразная работа, которая не дает результата.

"Человек может болеть обычной простудой, снижается сопротивляемость иммунитета перед инфекциями. Затем это может привести к серьезным осложнениям. Бывают случаи панических атак у людей. Постоянная усталость может вызвать даже рак. Эмоциональное выгорание домохозяек никто не отменял. Их работа довольно однообразна, в ней не подкрепления и результата, за который тебя хвалят. На работе хотя бы зарплату дают, есть эффект", – убеждена она.

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Психолог отметила, что хобби - очень прекрасный способ восстановить силы. Надо заниматься тем, что приносит удовольствие, добавила она.

"Если вы занимаетесь спортом, то должны понимать, приносит ли он вам удовольствие. Сейчас большинство людей ходят в спортзал потому, что мода такая, – "все ходят, значит, и я". А есть люди, которых спорт истощает. Лучше пойти в парк погулять, послушать музыку. Важно переключаться на другой вид деятельности, очень хорошо помогает хобби", – сказала она.

Под ударом даже домохозяйки: названа неожиданная причина появления рака

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ряде признаков, которые помогут родителям вовремя понять, что их детям нужна помощь психолога. Такие действия, как кусание губ, обрывание заусенцев на ногтях, – это сигналы, на которые стоит обращать внимание.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Персона
Оксана Павленко
Место
Украина
Теги
Психологияработаздоровьеотдых
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