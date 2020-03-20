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/ Психология

Эксперт дала три совета, которые помогут устоять перед коронавирусом

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Ситуация с появлением коронавируса COVID-19 поставила в тупик всех, не только в Украине, но и во всем мире. Страх перед неизвестностью, переживания о здоровье и прочие мысли, которые возникают в период мировой пандемии и карантина внутри страны, не добавляют здоровья, а наоборот тащат в яму уныния и плохого самочувствия.

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Как же себя вести в нынешней ситуации в обществе? На что обратить внимание в своей жизни сейчас? И как снизить риски для себя и близких? На эти вопросы ответила психолог Елена Симашова.

"Страх – базовая проблема ситуации с пандемией. Страх заболеть, страх, что заболеют близкие, страх изменения условий жизни - повышение цен, исчезновение жизненно важных товаров, страх потери комфорта, баланса, гармонии. При этом это то чувство, которое усиливает вероятность заболеть в разы, потому что из-за него повышается уровень гормонов стресса в организме, а на фоне этого снижается иммунитет", – отметила эксперт, добавив, что, когда мы боимся чего-то, мы увеличиваем вероятность заболеть из-за снижения иммунитета, а значит со страхами нужно справляться.

Также она отметила, что повысить устойчивость организма к инфекции помогут такие привычные способы, как соблюдение режима дня, достаточный сон, здоровая еда, богатая микроэлементами и витаминами, чистая питьевая вода в достаточном количестве, прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность и соблюдение правил гигиены.

Кроме того, психолог рекомендует, несмотря на нынешние запреты и ограничения, оставаться вовлеченным в жизнь. "Чем больше мы заняты своими целями, делами, задачами, тем меньше у нас энергии утекает на негативные эмоции, а значит - сильнее защита организма. Чем больше человек чувствует себя нужным этому миру, важным, тем более стоек его иммунитет. Интересны исследования, которые проводились во времена бубонной чумы: самый меньший процент заболеваемости был среди врачей. У них была цель жизни и это держало их на плаву. То есть, если человек имеет смысл жизни, если у него есть цели, к которым он стремиться, то работа его организма выстраиваешься таким образом, чтобы обеспечить ему достижение этих целей", – отметила Симашова.

По ее словам, сейчас главное заниматься самой жизнью, а не ожиданием проблем, отношениями с людьми, которых вы любите, работой, которая вам нравится, а также уделять время своему любимому хобби.

"Наша увлеченность жизнью, наша любовь к жизни увеличивает силу иммунитета и способность защищаться от заболеваний", – подытожила эксперт.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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