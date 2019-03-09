Каждый наш день включает пару десятков повторяющихся действий. Кто-то называет их привычками, кто-то — ритуалами. Порой они буквально тянут назад, мешая добиться успеха.

Тренер личностного роста Тони Роббинс уверен, что на вопрос, почему мы делаем то, что делаем, есть два ответа: а) чтобы избежать боли/страдания; б) чтобы получить удовольствие.

Только эти две причины влияют на принятие решений. Ответьте себе на вопрос: почему вы сегодня не пошли на пробежку? Почему съели шоколадный торт? Почему засиделись на работе до полуночи? По одной из этих двух причин. Они влияют на вашу жизнь и меняют ее.

Под их влиянием у вас появляются привычки, которые постепенно вклиниваются в распорядок дня, меняя его не в лучшую сторону. Если вы не будете осторожны, эти вредные привычки высосут из вас все жизненные соки.

1. Привычка не выполнять обещания

Многие делают то, что обещали другим, но почему-то не держат данное себе слово. Мы обещаем себе заниматься спортом, правильно питаться, сходить к врачу, сменить работу и записаться на курсы иностранного языка. В момент принятия этого решения мы чувствуем эмоциональное облегчение, но потом постепенно отказываемся от поставленной цели. Мы привыкаем к этому и теряем контроль над собственными решениями.

Хороший способ избавиться от этой привычки — обещать себе награду за достижение цели. Например, вы хотите купить новую сумку и можете сделать это прямо сейчас. Но лучше сделайте себе этот подарок, когда начнете бегать по утрам.

2. Привычка переводить будильник

Совершая это действие и выгадывая 10 минут сна, которые не пойдут вам на пользу, вы проигрываете первый бой за день. Тем самым обрекаете себя на поражение к вечеру.

Вместо пустых сожалений, которые ничего не изменят, сконцентрируйтесь на настоящем

Утро — самая продуктивная часть дня. Долгий сон не заряжает энергией, а лишает ее. Лучше подумайте, сколько полезных дел вы можете сделать, вставая на час или два раньше. Вы успеете помедитировать, приготовить полезный обед, сходить на занятие по иностранному языку или на курсы вождения. В конце концов вы будете успевать на работу без стресса и нервотрепки.

3. Привычка зависать в интернете перед сном

Кто из нас, решив проверить соцсети на ночь глядя, не обнаруживал потом, что на часах уже два часа? Ночное зависание в Сети не приносит эмоциональной или психологической пользы. Более того, оно вредит здоровью. Свечение экрана мешает выработке мелатонина — гормона сна, что может привести к бессоннице и проблемам со зрением. А хронический недосып ведет к перееданию и, как следствие, к лишнему весу

Если хочется почитать на ночь, возьмите книгу или журнал. Но постарайтесь не тратить и на это занятие больше часа: полноценный сон важнее всего.

4. Привычка сожалеть о прошлом

Всем иногда свойственно жалеть о том, что однажды сделали или не сделали. Порой мы даже фантазируем о том, каким было бы настоящее, поступи мы тогда иначе. Но увлекаться этим нельзя. То, как мы воспринимаем и анализируем собственные поступки, влияет на будущее.

В погоне за призрачными целями нужно не забывать посвящать время себе, делать то, что хочется

Нельзя зацикливаться на ключевом жизненном моменте или бесконечно винить себя за одну оплошность.

Думая "Мне стоило сделать по-другому…", вы обвиняете себя за то, что что-то пошло не по плану.

Думая "Я мог бы поступить так…", вы вините себя за упущенные возможности.

Думая "Я должен был догадаться…", вы вините себя за недостаток знаний и опыта, которые могли бы исправить ситуацию.

Вместо пустых сожалений, которые ничего не изменят, сконцентрируйтесь на настоящем. А если воспоминания все же будут тревожить, скажите себе: "В следующий раз я обязательно сделаю по-другому!"

5. Привычка говорить "да"

Современное общество страдает от эпидемии страха упущенных возможностей. Мы хотим везде успеть: зачекиниться в модных местах, отметиться в новом ресторане, сходить на популярный спектакль — и при этом быть лучшими родителями и незаменимыми сотрудниками. Мы смотрим на друзей в социальных сетях и стремимся стать такими же успешными, как они. Мы боимся пропустить нечто важное и потому часто соглашаемся сделать что-то, не будучи уверенными в правильности решения.

Принять участие в новом проекте? Да! Пробежать марафон за компанию? Да! Поехать по магазинам в выходные? Да! Как все это успеть и не сойти с ума?

В этой погоне за призрачными целями нужно не забывать посвящать время себе. Делать то, что хочется, — даже если это не модно и не популярно. Конечно, это не значит, что нужно безвылазно сидеть дома. Просто надо правильно расставлять приоритеты и не забывать о том, что важно именно для вас, для вашего счастья. Всегда спрашивайте себя, хочется ли вам побывать в этом ресторане, пробежать марафон, или вы хотите остаться дома и испечь яблочный пирог.

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