Дыши и напрягайся: эксперты рассказали, как быстро снять стресс

Стрессы могут поджидать где угодно и кого угодно - везапно возникнувшая пробка на маршруте, обтоптанные ноги в метро, сорвавшая важна встреча, ссора с близким человеком и т.д.

Все эти негативные события портят настроение здесь и сейчас и, накапливаясь, накладывают свой отпечаток на самочувствии в перспективе, приводя к бессоннице, непонятной раздражительности, нарушениям пищевого поведения и т.д.

Чтобы не допускать негативного влияния стрессов на состояние здоровья, важно научиться с ними справляться. MedOboz выяснил у своих экспертов, как это можно сделать без отрыва "от производства" и специальных условий.

Со стрессом лучше справляться сразу ТСН

Дышите и считайте

Гештальт-терапевт Александра Литвинчук рекомендует в стрессовых ситуациях, а также в моменты, когда вас одолевают сильные переживания или страхи по поводу каких-то событий, привести себя в норму при помощи дыхательной техники.

"Для этого вам понадобится около 10 минут. На четыре счета делайте глубокие вдохи, на восемь счетов – выдохи. При этом прокручивайте в голове тревожную мысль или ситуацию. Сперва "включится" симпатическая система, поддерживающая нагнетание стресса и страха, а спустя пару минут – парасимпатическая, которая настроит вас на совершенно другую эмоциональную интонацию", - рекомендует специалист.

Напрягайтесь до дрожи

Психотерапевт Лариса Россол предлагает быстро снять накал переживаний и сбросить негативные эмоции при помощи мощного физического напряжения.

"Для применения этой пятиминутной практики лучше присесть или прилечь. Итак, сильно, до дрожи, напрягите пальцы на ногах и стопы, затем расслабьте. Следующими до такого же состояния напрягите ноги полностью, ягодицы и живот, задержитесь в дрожи пару секунд и снова расслабьтесь. С третьего раза напрягитесь уже полностью, вплоть до затылка, задержитесь так сколько сможете, затем расслабьтесь. Если есть необходимость, можете повторить все еще несколько раз – пока ваше эмоциональное состояние не нормализуется", - поделилась методикой эксперт, и объяснила, что такое попеременное напряжение и расслабление помогает снять зажатость и полностью расслабить тело.

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Обнимите себя

Мануальный терапевт Наталья Волынская советует для расслабления и снятия стресса применить прием самомассажа.

Итак, сядьте поудобнее, опустите взгляд на пол, слегка наклонив голову. Отпустите мысли и побудьте в таком положении 1-2 минуты. Затем закройте глаза, аккуратно обнимите себя руками на уровне груди и потихоньку сжимайте "объятия", пока пальцы не окажутся на лопатках. Далее каждым пальцем поочередно круговыми движениями массируйте точки под ними в течение нескольких минут. После этого сомкните обе ладони в замок и положите на затылок. Плавно сжимайте область под "замком" в течение 2-3 секунду, затем резко отпускайте – повторите такую манипуляцию 5–7 раз.

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