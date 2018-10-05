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Наталия Холоденко
Наталия Холоденко
Психолог Все статьи автора

Другие ничего о вас не знают

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И снова исследование, которое поможет вам избавиться от деструктивных мыслей о том, что подумают о вас люди.

Конечно же, все мы — социальные существа, и нам важно мнение окружающих людей о нас. Но очень часто мы склонны переоценивать способность других понимать наше внутреннее состояние. Нам кажется, что все наши переживания написаны у нас на лбу, но множество психологических исследований показывают, что это далеко не так.

Например, ученые Томас Гилович, Виктория Медвек и Кеннет Савицки провели ряд экспериментов, чтобы доказать иллюзию прозрачности.

Один из них выглядел следующим образом. Участников разделили на 2 группы: первая пробовала напитки, а вторая наблюдала за первой. Фишка в том, что один из пяти напитков был отвратительным на вкус, но испытуемым нужно было подавить отвращение, чтобы наблюдатели из второй группы ничего не заметили. А второй группе, естественно, нужно было угадать, какой из напитков был невкусным. Перед началом эксперимента исследователи провели опрос среди участников, и половина "дегустаторов" были уверены, что их легко рассекретят. Но в реальности наблюдатели смогли угадать лишь 3-5%.

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В другом эксперименте испытуемые должны были зачитывать наблюдателям утверждения, часть из которых были лживыми. В опросе перед экспериментом 50% участников была уверена, что зрители увидят их ложь, но по результатам только четверть лживых утверждений были рассекречены.

Иллюзия прозрачности касается не только лжи, но и всех эмоций, например, волнения на публичных выступлениях, обиды, злости, восторга, грусти и так далее.

Но самое замечательное — уже само по себе знание об этой иллюзии помогает нам стать увереннее в себе.

Это также было доказано экспериментом:

участников попросили подготовить небольшую речь и выступить с ней перед аудиторией. Перед выступлением испытуемых разделили на 3 группы: первой подробно рассказали об иллюзии прозрачности и привели результаты экспериментов, второй группе сказали "не волнуйся", а третьей не сказали ничего.

По итогам участники из первой группы выступили с речью лучше всех! Аудитория отметила, что они были более спокойны, собраны и уверены в себе.

Так что, друзья, можете больше не переживать, что ваш начальник прочтет по вашему лицу, какими словами вы его обзываете у себя в голове, или свекровь догадается, что ее борщ не тот по вкусу. И не стоит обижаться на мужа, если он не заметил вашей грусти: вам только кажется, что он видит вас насквозь! Лучше подойдите и скажите ему прямо, что именно вас расстроило и попросите обнять, пожалеть или купить новые сапожки, если только это поднимет вам настроение.

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Наталия ХолоденкоНаталия Холоденко
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Источник:Наталия Холоденко
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От Счастья Ключи
От Счастья Ключи
А мы и не переживали, Наташ! ))
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