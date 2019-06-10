Депрессию начали лечить очень нестандартным способом. И результаты превосходят ожидания

Галлюциногенные грибы из-за своего основного действующего вещества псилоцибина могут стать ключом к лечению глубокой депрессии.

Ученые провели уже второй этап исследований на эту тему, сообщает The Guardian.

Отмечается, что впервые исследовать этот вопрос начали несколько лет назад, тогда 19 пациентов с депрессией решили попробовать принимать псилоцибин, - через неделю они уже заметили первые результаты, в то время как через пять недель болезнь серьезно отступила у половины испытуемых.

Интересно, что каждый участник до этого страдал от депрессии минимум 18 лет, и уже перепробовал на тот момент множество других видов лечения.

Сейчас прошло более полное исследование, в котором поучаствовали 60 пациентов, и данные трети из них сейчас можно назвать многообещающими. Уже готовят исследование с 80 участниками.

Параллельно в США проводят подобные анализы на большей выборке людей.

Группа профессоров надеется, что результаты их работы приведут к медицинскому одобрению использования псилоцибина для лечения депрессии. По некоторым данным, это может произойти уже в течение пяти лет.

По мнению ученых, препарат на основе псилоцибина предлагает более комплексное и полное лечение депрессии, несмотря на десятилетия жесткого ограничения его использования.

Напомним, что ранее в Великобритании блогер решилась пойти на крайние меры, чтобы избавиться от жесточайшей депрессии.

Также одна женщина, оказавшись на грани самоубийства из-за глубокой депрессии, смогла полностью изменить свою жизнь, решившись на авантюру.

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