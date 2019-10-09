О депрессии сегодня говорят много – время года подходящее. Она, как спрут, опутывает своими щупальцами всё больше трудоспособного населения по всему миру.

Вообще говоря, эта проблема существовала всегда. Но если, во времена советской власти, потемневших от стараний построить светлое будущее работяг, почти не замечали, то вот с наступлением капитализма, когда стало важно не столько количество, сколько качество произведённой продукции, душевное состояние трудового народа наконец стало привлекать к себе внимание. Безусловно депрессия – это одна из главных болезней современного общества. В эпоху тотальной урбанизации и потребления, где твой успешный имидж (предъявляемый образ) стал важнее твоего настоящего внутреннего наполнения, депрессия стала косить людей, как чума во времена средневековья. И здесь не последнюю роль играет интернет, с его подачей, часто, ложной информации, и лишённым настоящих эмоций, виртуальным общением. Но только лишь фактором социальных сетей данная проблема не ограничивается. Люди, страдающие депрессией, в принципе, не имеют определённой социальной, или профессиональной принадлежности. Согласно данным ВОЗ (всемирной организации здравоохранения), сегодня по всему миру депрессией страдает более 300 миллионов человек! Около 800 000 из них, каждый год сводят счёты с жизнью.

У нас в Украине, согласно той же статистике, больны депрессией 6,3% населения страны, что, на мой взгляд, учитывая войну на востоке и неблагоприятное социально-экономическое положение большинства граждан, является, мягко говоря, цифрой заниженной. А поскольку кардинальных изменений к лучшему, в ближайшее время ждать не приходится, то и сокращение числа таких людей, выглядит сомнительно. Однако, крайне важным моментом в данных обстоятельствах является сознательная забота граждан о своём собственном здоровье, в данном случае, психическом.

Депрессивная симптоматика наглядна:

1) Тоска и подавленное настроение; 2) Постоянная тревога и плохие предчувствия; 3) Хроническая раздражительность; 4) Постоянное чувство собственной вины; 5) Недовольство собой, снижение самооценки; 6) Утрата способности получать удовольствие от ранее приятных занятий; 7) Общее снижение интереса к окружающему миру; 8) Утрата способности переживать какие-либо чувства; 9) Неспособность принимать решения и концентрировать своё внимание; 10) Постоянные мысли о смерти, или самоубийстве.

Если у вас пять, или больше из перечисленных симптомов, очень велика вероятность того, что у вас депрессия, но правильный диагноз может поставить только врач! Важным моментом здесь является то, что депрессивные люди быстро и эффективно усваивают негативную информацию о себе и окружающей действительности. Обработка же позитивной информации у них блокирована.

И, если в тревожном состоянии, такой человек ещё способен рассматривать свои пессимистические ожидания с некоторой долей скептицизма, то при погружении в глубокую депрессию все его наихудшие опасения превращаются в свершившуюся реальность. Собственно, психологи и психотерапевты, заручившись поддержкой врача-психиатра (и назначенных им лекарств), играют для таких людей роль помощников в проверке реальностью их ложных убеждений. Крайне важно понимать, что чем раньше данная проблема будет выявлена и назначено адекватное медикаментозное лечение, тем больше шансов от неё избавиться и вернуться к полноценной жизни.

Кроме того важно помнить о том, что депрессия циклична, и особенно сильно проявляется в осенний и зимний периоды, что напрямую связано с дефицитом солнечного света. Также полезно знать, что депрессией, согласно тем же исследованиям ВОЗ, чаще страдают женщины, но вот её течение гораздо серьёзнее у мужчин, поскольку принятые в обществе шаблоны социального поведения не позволяют им жаловаться на проблемы и показывать свои слабости. Из-за этого мужчины, страдая молча, гораздо тяжелее переносят моменты острого душевного кризиса, что, в свою очередь, ещё сильнее вредит их, как физическому, так и душевному здоровью. Но поскольку данный недуг коварен, и способен настичь любого, независимо от пола и возраста, неподдельное уважение вызывают люди, признавшие наличие у себя данной проблемы, и не опуская рук, стремящиеся её решить, понимая, что данная ситуация поправима!

Тем более если взглянуть на неё под другим углом, в депрессии можно увидеть ту внутреннею силу, благодаря которой мы способны выдерживать любые удары судьбы. Ведь, как говорится, стоя под ярким солнцем, трудно разглядеть то, что скрыто в темноте, и только из темноты можно увидеть всё, что залито светом!

Всем хорошей осени!

Спасибо за внимание!

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