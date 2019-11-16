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/ Психология

Проблема в мозге: выяснилось, откуда берется плохое настроение

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Ученые выяснили, что в человеческом мозге есть молекулы, которые регулируют чувство тревоги и другие негативные эмоции, вызывая депрессивное состояние.

Они находятся в небольшой малоизученной части головного мозга под названием хабенула. Она отвечает в том числе за ощущение боли, реакцию на стрессы, а также за чередование сна и бодрствования, передает Science.

Выяснилось, что на мембранах её клеток накапливаются рецепторы необычной разновидности, которые учёные условно обозначили как GluN1/GluN3A.

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Точно такие же есть и у мышей. Эксперимент на грызунах показал, что удаление или подавление этих рецепторов снизило у них стресс и повысило активность.

Обнаружение этих молекул, по мнению исследователей, позволит создать более эффективные антидепрессанты. Они отметили, что существующие лекарства зачастую дают побочные действия, поскольку влияют на работу всего мозга в целом.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, подбадривающие фразы не всегда имеют положительное влияние на человека с депрессией, наоборот, они могут еще больше усугубить данное расстройство.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Исследование ученых
Теги
депрессия Психология
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