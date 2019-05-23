Депрессия довела талантливого художника до самоубийства

Талантливый британский художник Кирк Джонс, ранее переживший трагические события в своей жизни, покончил с собой по причине тяжелой депрессии.

Об этом сообщает The Sun.

44-летнего мужчину нашли повешенным в собственном доме в Ливерпуле. В течение многих лет Кирк боролся с депрессией, тревожным состоянием и алкогольной зависимостью.

Известно, что в 2011 году умер его отец, а спустя 5 лет брат Люк Джонс совершил суицид. Художник тяжело переживал смерть брата.

Как отмечает издание, по психике Кирка Джонса также был нанесен удар в 2001 году, когда он получил травмы, пытаясь освободить горящего в машине человека.

Накануне смерти Джонс жаловался на бессонницу. Он отправился к врачу, однако вернулся от доктора в рассерженном состоянии.

Спустя сутки Кирк покончил с собой. Результаты медицинской экспертизы свидетельствуют о том, что в организме художника была превышена норма алкоголя. По всей видимости, он находился в состоянии душевного расстройства во время совершения суицида.

Его брат Спесер напоследок заявил, что Кир был талантливым музыкантом и художником, а также хорошим человеком, который всегда был готов придти на помощь.

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