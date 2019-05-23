Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Психология

Депрессия довела талантливого художника до самоубийства

493Читать материал на украинском

Талантливый британский художник Кирк Джонс, ранее переживший трагические события в своей жизни, покончил с собой по причине тяжелой депрессии.

Об этом сообщает The Sun.

44-летнего мужчину нашли повешенным в собственном доме в Ливерпуле. В течение многих лет Кирк боролся с депрессией, тревожным состоянием и алкогольной зависимостью.

Депрессия довела талантливого художника до самоубийства

Известно, что в 2011 году умер его отец, а спустя 5 лет брат Люк Джонс совершил суицид. Художник тяжело переживал смерть брата.

Как отмечает издание, по психике Кирка Джонса также был нанесен удар в 2001 году, когда он получил травмы, пытаясь освободить горящего в машине человека.

Накануне смерти Джонс жаловался на бессонницу. Он отправился к врачу, однако вернулся от доктора в рассерженном состоянии.

Спустя сутки Кирк покончил с собой. Результаты медицинской экспертизы свидетельствуют о том, что в организме художника была превышена норма алкоголя. По всей видимости, он находился в состоянии душевного расстройства во время совершения суицида.

Его брат Спесер напоследок заявил, что Кир был талантливым музыкантом и художником, а также хорошим человеком, который всегда был готов придти на помощь.

Депрессия довела талантливого художника до самоубийства

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины