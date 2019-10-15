Для биполярного аффективного расстройства (БАР) характерно обычно чередование двух фаз – депрессивной и маниакальной, которые не обязательно должны строго возникать друг за другом. Обе эти фазы связаны с нарушениями аффективной (эмоциональной) сферы, но нарушения эти совершенно противоположны по полюсу настроения. Если маниакальная фаза — это безудержное веселье и море энергии, то депрессивная – сниженное настроение и отсутствие сил. Сейчас мы поговорим именно о депрессивной фазе и разберем некоторые ее особенности.

Сниженное настроение и активность, отсутствие радости и удовольствия, плохой сон, нарушение концентрации внимания и восприятия информации – вот лишь неполный список того, чем может "похвастаться" депрессивная фаза биполярного расстройства. Она также может сопровождаться тоской и тревожностью, а в особо тяжелых случаях еще и выраженным снижением двигательной активности, когда больной перестает следить даже за своей гигиеной и целые дни проводит в постели. Также нарушаются социальные контакты, общение сводится к минимуму даже с родными.

Больные БАР с тяжелой депрессией часто обвиняют себя во всех смертных грехах и бедах, считают, что они ни на что не годятся и только всем мешают. Поэтому у них могут возникать суицидальные мыслям и намерения, а у некоторых и попытки покончить с собой.

Но бывает, что депрессивной фазы БАР протекает в легкой степени и почти не мешает выполнению профессиональных задач. Больной справляется с ними, хоть они и требуют теперь от него немного больше усилий и концентрации внимания, которые снижаются при депрессии.

Еще один постоянный спутник БАР в депрессивной фазе – повышенная тревожность. Больные часто от нее страдают, что сопровождается головными болями, тошнотой, расстройствами пищеварительной системы, комком в горле, учащенным пульсом и повышенным потовыделением. Повышенная тревога, а также наличие депрессивной симптоматики ухудшают возможность обучения, приводят к нарушению концентрация внимания и восприятию информации, а соответственно и способности к усвоению нового материала.

Биполярное аффективное расстройство health.com

Депрессивная фаза не всегда проявляется характерной депрессивной триадой (сниженное настроение, двигательной активности и замедление темпа мышления). Больные могут ощущать боли в разных областях тела, а также предъявлять большое количество неопределенных соматических жалоб. И это заставляет их обращаться к врачам соматического профиля, которые в данной ситуации бессильны. В таком случае непросто поставить правильный диагноз, с чем справится только опытный врач-психиатр. Поэтому важно не заниматься самодиагностикой и не "отсиживаться" дома с мыслью, что "само пройдет".

Необходимо обращаться к специалисту, который вновь поможет вам справиться с болезнью и ощутить радость бытия!

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