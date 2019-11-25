Что такое паническая атака

Многим из нас знакомы состояния, когда мы паникуем и тревожимся. Это наблюдается во время какого-то важного мероприятия, перед ответственным событием, таким как экзамен, свадьба или бизнес-встреча. У каждого своя система ценностей и восприятия важности события, поэтому у разных людей такие состояния проявляются в совершенно разных ситуациях.
Но существуют панические атаки, которые являются проявлением панического расстройства. И это уже – заболевание, невротическое расстройство, по старой классификации психических болезней – невроз.
Для панической атаки характерны следующие особенности, по которым ее можно безошибочно узнать.
Первое – это крайне выраженное во время приступа чувство страха, паники, безосновательного беспокойства и тревоги, что ее сопровождает. В такие мгновения человеку кажется, что он сейчас или умрет, или сойдет с ума, или, как минимум, опозорится перед всеми вокруг, хотя на самом деле этого не происходит.
Также, приступ паники никогда ничем не сигнализирует о предстоящем начале. Он внезапен и появляется нередко тогда, когда ничего не предвещает его появление – вы читаете книжку в спокойной обстановке или общаетесь с приятными людьми.
Паническая атака никогда не "предупреждает" о своем начале, нет никакого четкого плана, когда она начнется, а когда закончится. Никто не может наперед предугадать, когда она проявится снова.
Отличительная черта панической атаки в том, что она никогда не длится долго и имеет начало, а также конец, то есть является ограниченной во времени. Конечно, по субъективным ощущениям проходит вечность, но фактически, время самой атаки значительно меньше, чем длительность неприятного "послевкусия".
Паническая атака
Иллюстрация
Большинство людей являются совершенно бессильными перед панической атакой. Намного проще посоветовать "возьми себя в руки", чем действительно это сделать в тот момент, когда вы уже слабо контролируете себя. Чаще всего, после панической атаки можно ставить крест на делах, которые вы запланировали. Хочется только медленно, неуверенно ползти в направлении безопасного и тихого места, лучше всего домой.
Несмотря на всю серьезность и неутешительность последствий панической атаки, с ней можно совладать. Лучше всего, конечно, это можно сделать с помощью хорошего психолога, психотерапевта или психиатра.
Но можно и самостоятельно научиться управлять панической атакой, не позволять ей разворачиваться до максимума и даже полностью избавиться от нее. Для этого есть множество разнообразных дыхательных, релаксационных и других техник, которыми можно овладеть самостоятельно или в этом вам помогут специалисты.
Паническое расстройство не требует обязательного стационарного лечения. Те, кто хоть раз сталкивался с приступом паники, находятся вокруг нас, их множество. По статистике, как минимум у каждого десятого хоть раз в жизни наблюдалась паническая атака. Иногда это бывает лишь один раз, а бывает, что люди живут с этим годами, регулярно испытывая приступы паники, и так и не обращаются к специалисту. Не трудно догадаться, что это накладывает заметный негативный отпечаток на их жизнь.
И если у вас самостоятельно не удается справиться с паническими атаками, не стоит откладывать визит к психологу, психотерапевту или психиатру. Современная и профессиональная помощь может предотвратить множество проблем и позволит наслаждаться полноценной жизнью, даже не вспоминая о панике.
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