Что такое паническая атака

Многим из нас знакомы состояния, когда мы паникуем и тревожимся. Это наблюдается во время какого-то важного мероприятия, перед ответственным событием, таким как экзамен, свадьба или бизнес-встреча. У каждого своя система ценностей и восприятия важности события, поэтому у разных людей такие состояния проявляются в совершенно разных ситуациях.

Но существуют панические атаки, которые являются проявлением панического расстройства. И это уже – заболевание, невротическое расстройство, по старой классификации психических болезней – невроз.

Для панической атаки характерны следующие особенности, по которым ее можно безошибочно узнать.

Первое – это крайне выраженное во время приступа чувство страха, паники, безосновательного беспокойства и тревоги, что ее сопровождает. В такие мгновения человеку кажется, что он сейчас или умрет, или сойдет с ума, или, как минимум, опозорится перед всеми вокруг, хотя на самом деле этого не происходит. Также, приступ паники никогда ничем не сигнализирует о предстоящем начале. Он внезапен и появляется нередко тогда, когда ничего не предвещает его появление – вы читаете книжку в спокойной обстановке или общаетесь с приятными людьми. Паническая атака никогда не "предупреждает" о своем начале, нет никакого четкого плана, когда она начнется, а когда закончится. Никто не может наперед предугадать, когда она проявится снова. Отличительная черта панической атаки в том, что она никогда не длится долго и имеет начало, а также конец, то есть является ограниченной во времени. Конечно, по субъективным ощущениям проходит вечность, но фактически, время самой атаки значительно меньше, чем длительность неприятного "послевкусия".

Новости Дыхательные техники в борьбе с тревожностью

Паническая атака Иллюстрация

Большинство людей являются совершенно бессильными перед панической атакой. Намного проще посоветовать "возьми себя в руки", чем действительно это сделать в тот момент, когда вы уже слабо контролируете себя. Чаще всего, после панической атаки можно ставить крест на делах, которые вы запланировали. Хочется только медленно, неуверенно ползти в направлении безопасного и тихого места, лучше всего домой.

Несмотря на всю серьезность и неутешительность последствий панической атаки, с ней можно совладать. Лучше всего, конечно, это можно сделать с помощью хорошего психолога, психотерапевта или психиатра.

Но можно и самостоятельно научиться управлять панической атакой, не позволять ей разворачиваться до максимума и даже полностью избавиться от нее. Для этого есть множество разнообразных дыхательных, релаксационных и других техник, которыми можно овладеть самостоятельно или в этом вам помогут специалисты.

Паническое расстройство не требует обязательного стационарного лечения. Те, кто хоть раз сталкивался с приступом паники, находятся вокруг нас, их множество. По статистике, как минимум у каждого десятого хоть раз в жизни наблюдалась паническая атака. Иногда это бывает лишь один раз, а бывает, что люди живут с этим годами, регулярно испытывая приступы паники, и так и не обращаются к специалисту. Не трудно догадаться, что это накладывает заметный негативный отпечаток на их жизнь.

И если у вас самостоятельно не удается справиться с паническими атаками, не стоит откладывать визит к психологу, психотерапевту или психиатру. Современная и профессиональная помощь может предотвратить множество проблем и позволит наслаждаться полноценной жизнью, даже не вспоминая о панике.

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