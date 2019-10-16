Желание все упорядочить, ни минуты покоя, непрерывная деятельность, ритуалы, педантичность – неплохие и полезные в жизни черты. Такого человека считают трудолюбивым и исполнительным. Но иногда за постоянной уборкой и мытьем рук стоит не только чрезмерная чистоплотность, а и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

Это довольно распространенное, хроническое и длительное расстройство, когда у человека неконтролируемые, повторяющиеся мысли (обсессии) и/или действия (компульсии), и кажется, что он должна делать это снова и снова для преодоления тревожности и "предотвращения беды".

Обсессии (навязчивые состояния) – это повторяющиеся мысли, желания, образы, что беспокоят. Это могут быть страх заражения или загрязнения, нежелательные или табуированные мысли о сексе, религии или травмах или другие, агрессивные мысли о себе или других, и желание все симметрично или совершенно упорядочить.

Компульсии (непроизвольные действия) – это повторяющееся поведение, которое человек с ОКР будто бы должен делать в результате навязчивых мыслей. Распространенными компульсиями является чрезмерная уборка или мытье рук, благоустройство вещей определенным образом, непрерывное проверки закрытых дверей, перекрытого газа и выключенной утюга, а также постоянный счет мысленно или вслух.

Почему возникает такое расстройство:

Причину ОКР можно описать так: наш мозг умеет воспринимать сигналы угрозы, и запускать программу успокоения. Это эволюционный механизм овладения собой, когда угрозу или дискомфорт можно только пережить, а не одолеть. Мы знаем, что вязание или уборка успокаивают, а чистота и симметрия создают ощущение, что все в порядке. Но иногда этот защитный механизм запускается без внешних причин, и у него ломаются тормоза.

Так человек с ОКР постоянно пытается успокоиться или сделать ритуалы, которые отвлекут возможную беду. Можно даже представить абстрактного шамана или монаха, которые постоянно бормочут заклинания или молитвы, "чтобы не случилось беды" и перебирают бусины.

Злоупотребление наркотиками (кокаином, амфетамином), некоторых лекарств и токсинов может вызвать ОКР, связанное с их употреблением или возникать в период, когда человек уже от них отказался.

Как проявляется расстройство:

Ритуалы и осмотрительность присущи многим, и не все они являются невольными действиями и навязчивыми состояниями. Отличить ОКР можно так :

Человек не может контролировать свои мысли или действия, даже когда понимает их избыточность.

Такие мысли или действия занимают минимум час в день.

Повторяющиеся действия радости не приносят, но есть ощущение, что без них произойдет беда.

Все это мешает текущим делам.

Проявлениями ОКР являются также трихотиломания (когда люди дергают, накручивают на пальцы волос), навязчивый уход за кожей (удаление акне и точек, тщательная маскировка "недостатков" кожи), нагромождение вещей, когда люди собирают хлам, или заводят много животных. Согласно DCM-5 (международному гайду по диагностике и лечению психических болезней), проявлениями ОКР могут быть трудоголизм, неспособность делегировать задачи, мелочность, упрямство, перфекционизм, не дающий завершить работу, и чрезмерная щепетильность.

Обсессивно-компульсивное расстройство может сопровождаться тиком – внезапными, быстрыми, повторяющимися движениями, например морганиями, пожатием плечами, резкими поворотами головы. Бывают и вокальные тики, когда человек без надобности прокашливается или выдает другие звуки.

ОКР часто сопровождает тревожное расстройство или депрессия, дисморфичные нарушения (когда человек думает, что какая-то часть тела ему не принадлежит или выглядит ненадлежащим образом) и синдромом Туретта. Со стороны это может выглядеть странно или страшно. Некоторые взрослые и большинство детей не осознают, что их поведение является нестандартным.

Проявления ОКР everydayhealth.com

Как ОКР проявляется у детей

ОКР у детей стоит отдельного рассмотрения. Потому что бывает детский ОКР – постепенное развитие навязчивых мыслей или действий, обусловленное врожденными особенностями мозга (один из родителей тоже имел ОКР) или предотвращением факторов, провоцирующих тревожность.

А бывает детское аутоиммунное нейропсихиатрическое нарушение, связанное со стрептококками, или детское аутоиммунное внезапное нарушение (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus (PANDAS) Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS). Оно может выглядеть, как "ребенка сглазили, вчера все хорошо, а сейчас дергается ".

Такое нарушение развивается мгновенно, и вызвано стрептококковой инфекцией и реакцией на нее иммунитета, или другими патогенами в случае PANS: менингококком, вирусом гриппа или боррелиями.

Стрептококки маскируются под наши собственные антигены, и таким образом избегают уничтожения иммунной системой. Но иммунная система может наоборот, принимать антигены своего же тела за стрептококков. В обоих аутоиммунных нарушениях инфекция приводит к атаке базальных ганглиев мозга иммунной системой, и внезапному появлению тиков, неспособности писать, анорексии, страху разлуки с родителями, гиперактивности, ночной уринации, перепадам настроения, боли в суставах.

Как лечат ОКР:

ОКР требует лечения антидепрессантами группы синтетических ингибиторов обратного захвата серотонина и когнитивно-поведенческой или диалектически-поведенческой терапии.

Медикаментозное лечение, как и в случае клинической депрессии, дает результаты через несколько месяцев. Некоторые пациенты, в частности, с тиком, нуждаются также в приеме психолитиков (медикаментов, используемых для лечения психозов). В некоторых случаях помогает только нейромодуляции (влияние на работу) участков мозга, запускающие навязчивые состояния.

Если же у ребенка аутоиммунное нарушение, связанное с инфекцией, то нужно уничтожить ее. Курсы антидепрессантов детям прописывают осторожно, начиная с малых доз и внимательно контролируют состояние ребенка. Возможно также переливание плазмы или лечения антителами, но пока применение таких технологий не является распространенным.

FB Ульяны Супрун

Гротескные причудливые персонажи, которые считают кирпичи на стенах и дергают головой, или засоряют квартиру хламом, случаются не только в литературе или кино. Такие люди могут жить рядом с нами, и мы можем стать такими же. Надо уметь распознать обсессивно-компульсивное расстройство и вовремя обращаться за помощью к специалистам, которые занимаются лечением этого расстройства.

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