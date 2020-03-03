Что такое генерализированное тревожное расстройство

В современном мире у людей все чаще проявляется повышенная тревожность, когда, казалось бы, ничего нет такого особенного, что должно доставлять беспокойство. В доме и на работе все ок, но что-то все равно вас тревожит, беспокоит, как будто что-то не так.

Когда постоянная, беспричинная и надоедающая тревога, которая не имеет какой-либо связи с местом, временем или объективной причиной наблюдается на протяжении нескольких месяцев и более (около 6 месяцев), нужно думать о наличии такого невротического расстройства (невроза), как генерализированное тревожное (ГТР).

К сожалению, распространенность ГТР достаточно велика. Она составляет около 6% от всего населения Земли. То есть, чуть меньше пол миллиарда человек по всему миру, страдают от этого расстройства. Интересно рассмотреть гендерные особенности генерализированного тревожного расстройства. Среди женщин частота заболеваемости выше в два раза, по сравнению с мужчинами. Хотя, это утверждение можно оспорить, ведь многие представители сильного пола просто не признают этой болезни. Да что там этой, "настоящие мужчины", как известно, идут к врачу только тогда, "когда топор в спине мешает спать".

Понимание особенностей протекания генерализированного тревожного расстройства может быть полезно не только специалисту, но и простому человеку, для того, чтобы вовремя обратиться за помощью. Тревога достаточно коварное чувство, она может проявляться соматическими симптомами, такими, как тошнота, повышение артериального давления, ускоренное сердцебиение, повышенная потливость, головокружение, одышка и др. Эти проявления не имеют в своей основе возникновения никакой соматической патологии. Вышеуказанная симптоматика наблюдается при повышении активности вегетативной нервной системы. Конечно, не каждый человек это знает, и поэтому люди с генерализированным тревожным расстройством нередко посещают эндокринологов, кардиологов, гастроэнтерологов, то есть посещают врачей соматического профиля, но только не психиатров. Такой подход совершенно не эффективен, потому что частично устраняются соматические проявления, но не причина – повышенная тревога, которая их вызывает. Не сложно догадаться, эффект от такого лечения длится не долго или его вообще не удается добиться.

Интересно, что на сегодняшний день существует мнение, что симптоматика генерализированного тревожного расстройства является лишь продромальной стадией (началом) депрессии или ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства), и ее не надо выделять как отдельную нозологическую единицу в виде ГТР. Также повышенная тревога нередко наблюдается при других заболеваниях, то есть, имеет высокую коморбидность. Больше половины больных с генерализированным тревожным расстройством страдают от приступов паники, около 35% имеют ОКР, а около 40% - социофобию.

Чтобы не пополнить эту статистику, не нужно откладывать посещение специалиста соответствующего профиля (психотерапевта, психиатра, психолога) в долгий ящик. Если вы не справляетесь самостоятельно с повышенной тревогой, и она отравляет вам жизнь, и делает вас ипохондриком (человеком, который только то и делает, что занимается своим здоровьем, бесконечно обследуясь и посещая врачей различных специальностей, теряя былую личную и профессиональную жизнедеятельность), тогда не медлите и обращайтесь за помощью.

Открывается только та дверь, в которую стучаться!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал