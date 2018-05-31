Как правило люди с низкой самооценкой не верят в себя и не верят в свой успех. Они во всем сомневаются, им сложно сделать выбор в жизни. Они не готовы менять работу или улучшать свою жизнь. Они бояться предъявлять себя, бояться рисковать, бояться сделать ошибку или же выглядеть смешными и нелепыми.

Им сложно отстаивать свои права. Они готовы многое терпеть в отношениях и на работе, только бы их принимали и любили.

Обладатели низкой самооценки больше привыкают к критике и не верят, когда их хвалят или говорят комплименты. Им проще поверить, что с ними "не все в порядке", что они "плохие", "глупые", "не красивые".

От куда берётся такая низкая самооценка у человека?

Как правило из детства. Самооценка зависит от того, как родители относились к Вам детстве. Заниженная самооценка формируется, когда родители предпочитают авторитарный стиль воспитания, постоянно ребёнка критикуют, ругают, подавляют, не считаются с его мнением, с его интересами, с его желаниями, постоянно сравнивают с другими детьми. Такие родители, не зная того, формируют в своих детях беспомощность и не уверенность в себе. Ребёнок, как бы он не бунтовал и не соглашался с мнением родителей, все равно глубоко в душе верит своему родителю и начинает думать о себе так, как говорила о нем его мама или папа.

Если мама или папа говорили Вам часто, что ты плохой или плохая, глупая или глупый, ты не на что не способен, то потом взрослому человеку нужно постоянные подтверждения, что он хороший и умный. Вот поэтому многие такие дети превращаются в достигаторов и трудоголиков во взрослой жизни. Могут построить хорошую карьеру, бизнес или интересный проект.

Что же делать с низкой самооценкой? Как ее повысить?

Рекомендую поработать с психологом, который поможет открыть и заново познакомиться с собой, осознать свою уникальность и принять себя.

Что вы можете делать сами?

Выделите время, чтобы записать свои сильные стороны. Этот список можно продолжать, если возникают ещё качества, которыми вы гордитесь.

Перестаньте себя критиковать. Если у Вас что-то не получилось или вы где-то допустили ошибку, ничего страшного. Вы живой человек, все люди ошибаются. Научитесь себя прощать. Это может звучать так: "Да, я признаю свою ошибку. Я себя за это прощаю".

Предлагаю попробовать такую технику. Представьте, что все это случилось не с вами, а с близким вам человеком. Вам больно наблюдать за его страданиями, поэтому вы решаете написать ему письмо, чтобы он почувствовал себя лучше. Постарайтесь выразить в нем всю свою доброту, понимание, заботу, сопереживание и поддержку.

Потом прочитайте это себя.

Разрешите себе быть не идеальным. Перфекционизм прекрасное дело, но это то, что нас сильно может тормозить и из-за этого мы можем не начинать делать то, что хотим.

Научитесь делать себе комплименты. Рекомендую каждое утро говорить себе три фразы, которые будут вас мотивировать и добавлять веры в себя.

Например: "Я красивая. Я успешная. У меня будет все хорошо".

Научитесь себя принимать. Сильным, слабым, ранимым, выигравшим, проигравшим. Это Вы. Себя важно принимать любым.

Напомните себе о вашей истинной ценности, чего у Вас много и чем вы можете поделиться с окружающими. Возможно, вы нежная, преданная, тактичная, целеустремленная и т.д. натура. Рекомендую этот список продолжать и вспоминать о нем, когда неуверенны в себе.

Начните действовать. Уверенность в себе — это не чувство, а качество. И сформировать его возможно действием. Необходимо начинать с задачи, решение которой нам не кажется самой сложной. Для это важно собрать как можно больше информации о способах достижения поставленной цели и разработать план, которого мы будем придерживаться.

Тренируйте настойчивость.

Следует помнить, что приобретение уверенности в себе — это процесс, а не одномоментное действие. Нам нужно быть готовыми к тому, что не все наши усилия принесут быстрые плоды и что необходимо проявлять настойчивость для преодоления трудностей и достижения своих результатов.

Справившись с первым пунктом из списка, следует использовать прилив сил для решения следующей задачи. Нужно действовать, пока воспоминания об успехе еще свежи! Конечно, должно пройти время, прежде чем наш эмоциональный иммунитет окрепнет, и тогда мы начнем действовать более эффективно. Однако с каждым маленьким триумфом мы становимся все сильнее и сильнее.