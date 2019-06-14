Что делать, если ребенок увидел секс родителей: главные советы

Сексологи дали совет родителям, которые переживают из-за того, что ребенок увидел, как они занимаются сексом.

Педагог Юлия Ярмоленко на своей странице в Facebook объяснила, как в подобной ситуации не вызвать чувство стыда, вины и страха у сына или дочери.

По словам эксперта, важно сделать следующие вещи:

1. Поставить замок на дверь спальни

Закрытая дверь в те минуты, когда вам нужно побыть вдвоем – лучшая защита от стыда, неловкости и необходимости обсуждать это с детьми.

2. Не навредить своей реакцией

Если ребенок стал свидетелем вашей близости, попробуйте справиться со своими эмоциями, чтобы не показать малышу, что он сделал что-то неправильно.

Возраст ребенка, его характер и знания о сексе могут повлиять на его реакцию от увиденного. Например, малыш в 2-3 года может не заметить ничего необычного и не задавать вопросов, в то время как школьник в возрасте 9-12 лет может быть очень смущен подобной сценой и беспокоиться, что сделали что-то очень плохое.

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3. Отложить разговор на некоторое время

Лучше будет поговорить на эту тему чуть позже, чтобы эмоции могли немного остыть. Ваши извинения за подобную ситуацию дадут ребенку понять, что он не сделал ничего плохого, войдя в комнату.

4. Не перекладывать ответственность

Если ребенок не задает вопросов, деликатно спросите хочет ли он обсуждать инцидент. Но ждать, пока малыш сам заговорит – это перекладывание ответственности на детские плечи.

Ранее MedOboz писал, что о сексе, болезнях, которые передаются половым путем и о средствах контрацепции детям лучше узнавать от родителей, врачей, учителей или компетентных экспертов.

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