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/ Психология

Четыре состояния женщины

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Сегодня начну рассказывать вам о женских состояния.

Если честно, мы девушки, такие непредсказуемые и наши состояния тоже...

Во многом мы интуитивно попадаем в определённое состояние или события, наш мужчина, наше близкое окружение культивируют в нас определенный образ.

Хочу открыть вам секрет, что своими состояниями можно управлять.

Существует много классификаций женских состояний. Мне больше нравится классификация женских ролей и состояний по Л. Ренар. Женщина может быть в четырёх состояниях: Королевы, Девочки, Любовницы и Хозяйки.

Две роли – Королева и Девочка – это состояния, когда мы готовы принимать дары, любовь, заботу, внимание.

Две роли – Хозяйка и Любовница – это состояния, отдающие, когда мы готовы отдавать заботу, страсть, нежность, внимание.

В жизни каждой женщины важно, чтобы был баланс. И здорово, если в женщине проявлены как минимум три роли, тогда она чувствует гармонию и счастье. Этому можно научиться.

Женские состояния

Женские состояния

Иллюстрация

Сегодня раскрою состояние Королевы!

Как в себе включать это состояние? Как правило состояние Королевы включается, когда женщина активно занимается самореализацией, карьерным ростом, имеет статус. Умеет держать себя в обществе, на нее смотрят с восхищением. Она умна, прямолинейна. Много внимание уделяет своей внешности, ухоженности, красиво одевается, чувствуется в ней величие.

Возможно, кто-то в этом описании узнаёт себя? Да, да, если вы в своей жизни много внимание уделяете себе, своей внешности, красиво одеваетесь, у Вас есть самореализация, то Вы прибываете в состоянии Королевы. Тогда у Вас много поклонников-мужчин.

Как это состояние развить?

Начните ценить себя и займитесь своей самореализацией. Уделяйте внимание своей внешности, начните красиво одеваться! Представляйте корону на голове, когда вы идёте на какое-то важное событие, держите ровно спину и не сомневайтесь в себе, начните работать над своим чувством собственного достоинства.

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Автор
Александра Литвинчук Александра Литвинчук
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
женщины Психология
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