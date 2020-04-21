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/ Психология

Нетрусова Светлана Григорьевна
Нетрусова Светлана Григорьевна
Врач-психиатр, психотерапевт Все статьи автора

Чему нас должна научить пандемия коронавируса?

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Тому, что самым ценным в жизни является время. Сколько оно стоит? Кто-то скажет, что оно бесценно. Но, на самом деле, мы продавали свое время на своих работах в среднем за 10 000 – 15 000 тысяч гривен в месяц. Звучит немного жестоко, но это так было. Месяц вашей жизни стоил чуть больше десяти тысяч гривен.

Сейчас же все поменялось, мы уже не меряем жизнь понедельниками и пятницами, наконец-то, можем увидеть, за что работали все эти годы, отдавая все силы, тратя кучу нервов и накапливая безмерную усталость.

Кажется, мы стали забывать, что работаем для того, чтобы обеспечить свою жизнь, а не для того, чтобы за работой не иметь времени на эту самую жизнь. Мы зарабатывали на кратковременные поездки, экономя на получении каждодневных маленьких и больших радостей для себя. И нередко не успевали отдохнуть полноценно, загоняя себя снова в беспросветную усталость.

Мы зарабатывали на новый компьютер и образование в Англии для своих детей, и не замечали, как они растут, не имели времени поиграть с ними, поговорить. А нашим детям нужно было время, проведенное с ними, просто папа и мама. Но у нас не было просто времени. И сейчас мы можем им дать то, что действительно нужно было делать раньше.

Нам не хватало времени посмотреть в глаза нашим любимым, спросить о самом сокровенном у своей половинки. Мы разучились говорить о чем - то важном, кроме как о бытовых делах на ходу.

Какая валюта ценится больше всего? Евро? Фунт? Доллар? Или, может, время? Да, это тоже валюта, ведь его легко можно конвертировать в любую другую, но обратно поменять уже не получится. И пока все эти годы мы продавали свою жизнь, она неумолимо убегала сквозь пальцы. "Вот накоплю немного денег и тогда расслаблюсь, начну жить так, как хочется". И не замечали, что будущее уже наступило!

Карантин дал нам не только много свободного времени, он научил нас переоценить многие ценности. Мы можем себе позволить работать меньше и не чувствовать при этом значительных неудобств. Мы можем не гнаться в бешеном темпе за последней моделью айфона и брендовой одеждой. Сейчас этим негде хвастаться! Можно замедлить бег, пройтись шагом и, может, впервые в жизни, заметить, то, мимо чего все это время пробегали мимо. Как шумит дождь, и блестит роса на траве, как распускаются листья на деревьях, и жужжат пчелы на цветах.

Общество потребления постепенно распадается, оно не может существовать в условиях, когда людям совсем не нужна очередная, уже десятая пара кроссовок. Хорошо ли это? Это точно иначе. К такому мы не привыкли. Я бы хотела, чтобы после карантина, когда мы все выйдем на улицы, и не будем бояться друг друга, уже не было той поспешности и поверхностности. Чтобы поменялись ценности, и более важной стала духовность.

Так что же нам делать сейчас на карантине? Воспользоваться шансом! "Размагнитится", успокоится и выдохнуть. Потратить свои драгоценные часы на то, что действительно нравится. Насладиться миром вокруг. Неспешно выпить кофе с любимой чашки, выглянуть в окно, глубоко нырнуть в книгу и увлечься беседой с родными. Когда всю жизнь бежали, очень сложно перейти на медленный шаг.

Но вы попробуйте и вам обязательно понравится!

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Автор
Нетрусова Светлана Григорьевна Нетрусова Светлана Григорьевна
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