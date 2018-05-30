УкрEngРус
Регистрация
CityВидео
Александра Литвинчук
Александра Литвинчук
психолог, гештальт-терапевтВсе статьи автора

Быть идеальной: действительно ли это нужно

643

В неидеальности много привлекательности и красоты. А Вы позволяете себе быть не идеальной?

В современном мире нас воспитывают, что важно в жизни достигать, быть успешной, идеальной! Ещё с детства родители могут говорить, что нужно быть во всем лучшей. Нужно хорошо учиться, быть "послушной девочкой", быть воспитанной.

Родители могут сильно ругать за плохие оценки и наказывать за допущенные ошибки. Потом мы вырастаем, и во взрослой жизни начинаем себя критиковать за не успех, за какой-то проступок или нереализованные возможности также, как родители в детстве.

А ведь мир не идеален, и мы тоже. Это важно принять как факт. Задайте себе вопрос: "Что произойдёт, если вы разрешите себе быть не идеальной? Разрушится ли мир? Кто-то от этого пострадает?" Если нет, зачем к себе так жестко относиться, если Вы и так расстроены, что у вас не вышло как хотелось.

Попробуйте быть собой и принимать себя любую, сильную и слабую. На собственном примере убеждаюсь, как только разрешаешь себе быть неидеальной, как много появляется свободы и вариантов решения возникшей проблемы. Разрешите себе быть такой, какая вы есть. И не думать о том, а как вы будете выглядеть в глазах других или что о вас подумают или скажут. Рекомендую попробовать и начать уже сегодня быть естественной и настоящей. Научитесь принимать себя любой, тогда появляется много свободы для выражения и внутреннего спокойствия.

Читайте все новости по теме "Возрастная психология" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александра ЛитвинчукАлександра Литвинчук
Тема
Возрастная психология
Объекты
Психологияздоровьеженщины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины