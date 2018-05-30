В неидеальности много привлекательности и красоты. А Вы позволяете себе быть не идеальной?

В современном мире нас воспитывают, что важно в жизни достигать, быть успешной, идеальной! Ещё с детства родители могут говорить, что нужно быть во всем лучшей. Нужно хорошо учиться, быть "послушной девочкой", быть воспитанной.

Родители могут сильно ругать за плохие оценки и наказывать за допущенные ошибки. Потом мы вырастаем, и во взрослой жизни начинаем себя критиковать за не успех, за какой-то проступок или нереализованные возможности также, как родители в детстве.

А ведь мир не идеален, и мы тоже. Это важно принять как факт. Задайте себе вопрос: "Что произойдёт, если вы разрешите себе быть не идеальной? Разрушится ли мир? Кто-то от этого пострадает?" Если нет, зачем к себе так жестко относиться, если Вы и так расстроены, что у вас не вышло как хотелось.

Попробуйте быть собой и принимать себя любую, сильную и слабую. На собственном примере убеждаюсь, как только разрешаешь себе быть неидеальной, как много появляется свободы и вариантов решения возникшей проблемы. Разрешите себе быть такой, какая вы есть. И не думать о том, а как вы будете выглядеть в глазах других или что о вас подумают или скажут. Рекомендую попробовать и начать уже сегодня быть естественной и настоящей. Научитесь принимать себя любой, тогда появляется много свободы для выражения и внутреннего спокойствия.