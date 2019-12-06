"Болит сердце – "лечите" отношения": психолог рассказала, когда нужна психологическая помощь

Психология и психотерапия в последние годы стали очень популярными направлениями. Опытные и не очень специалисты все больше предлагают свои частные услуги, призывают принять участие в всевозможных терапевтических группах, тренингах и обучающих семинарах, направленных на личностный рост, избавление от жизненных трудностей, построение гармоничных отношений и т.д.

Как понять, что помощь психотерапевта действительно необходима и что это не просто дань моде? Как выбрать специалиста? И как вообще сохранить то самое хрупкое психологическое здоровье? С этими и другими вопросами журналисту MedOboz помогала разбираться кандидат психологических наук, психолог, гештальт-терапевт Александра Литвинчук.

Гештальт-терапевт Александра Литвинчук Facebook Александры Литвинчук

- Первое, о чем хотелось бы спросить – кому и когда на самом деле нужна помощь психолога или психотерапевта?

- Поводов для обращения за психотерапевтической помощью на самом деле много. И я сейчас не о тех симптомах, когда нужно уже медикаментозное лечение (как, например, при клинической депрессии или психозах).

Психолог может помочь найти выход из затруднительной жизненной ситуации, понять свои потребности и улучшить психическое состояние. Например, если у вас есть неудовлетворение собой и своей жизнью, возникает ощущение, что вы живете не так, как вам хочется, но не знаете, что и как поменять. Кроме того, с психологом проще и легче переживать возрастные кризисы (например, экзистенциональный кризис 30 и 40 лет), найти выход из семейного кризиса, разрешить конфликт, выйти из депрессии. Также психолог поможет разобраться с вопросами самореализации, пережить потери, измену, и докопаться до корня проблем, если, например, причина тех или иных неурядиц кроется в психологических травмах, полученных в детстве и т.д.

То есть, если коротко, то нужно идти за помощью к специалисту, когда то, как есть, вас не устраивает, и вам хочется изменить свою жизнь в лучшую сторону.

В целом задача психотерапии – помощь клиенту найти выход из сложившейся ситуации, о которой сложно говорить даже с близкими людьми. Так, психотерапевт - это тот человек, который оказывается с клиентом в тех моментах, где он остается в одиночестве. И цель психотерапии заключается в том, чтобы помочь клиенту наладить контакт с собой и с окружающим миром, осознать, что происходит в жизни, научить чувствительности к себе, а также ответственности за все происходящее.

- А как насчет физиологических проявлений? Что говорит о необходимости обратиться за помощью?

- Физиологические проявления это уже следствия каких-то психологических проблем. Ко мне, например, каждый второй-третий клиент приходит с паническими атаками (это когда есть ощущение ужаса и страха, что ты можешь умереть прямо сейчас). Панические атаки часто являются следствием переутомления, нечувствительности к себе, желание все контролировать. Часто панические атаки возникают у людей-"достигаторов", которые много работают ради достижения своих целей и абсолютно перестали быть чувствительные к себе.

Помимо панических атак поводом для обращения к психотерапевту могут быть бессонница, подавленное настроение (то, что многие в описании состояния называют "депрессией"), лишний вес, нарушение пищевого поведения (заедание проблем, пищевая зависимость или потеря аппетита). К слову, причина лишнего веса часто лежит в психологическом аспекте, например, когда у пациента есть недовольство жизнью или какими-либо своими личностными качествами, и это компенсируется едой. Также нужно обращаться за психологической помощью, когда присутствует повышенная тревожность, страхи, потеря интереса к работе, эмоциональное выгорание, а также возникает психосоматика (боли в животе, мигрени, боль в спине и т.д.), а на физиологическом уровне все в порядке.

Боль укажет на причину Kipmu

- Вы говорите о психосоматике. А как понять, что дело именно в психологическом аспекте? Каков вообще механизм появления психосоматических заболеваний?

- Понять сложно, а вот проверить – просто. Для начала, если вас что-то беспокоит, нужно обратиться к терапевту и обследоваться. И если на физиологическом уровне причин для болезни нет, значит пора заняться своим психологическим здоровьем.

Процесс развития психосоматики заключается в следующем. У каждого человека есть свое слабое место в организме (допустим, желудок), которое в ситуациях, когда нас что-то не устраивает и мы выбираем терпеть или подвергаемся воздействию стрессора длительное время, поддается большему напряжению. Если человек игнорирует свой дискомфорт, выбирает терпеть, начинает говорить его тело - симптомом. Можно представить, что симптом – это отдельный человек, и таким образом он сообщает другому человеку, что так дальше невозможно жить, нужно что-то менять. Если человек ничего не меняет, остается и терпит токсичную ситуацию, работу, отношения, возникает устойчивая боль.

Кстати, в зависимости от того, в каком месте возникают психосоматические симптомы, можно догадаться, в какой сфере нужно искать проблему. Например, живот – это общение, сердце – отношения, спина - потеря опоры в жизни и т. д.

Симптом может отступать, если в жизни происходят положительные изменения, и возвращаться, если наступают ухудшения. Полностью же он проходит, когда человек начинает психотерапевтическое лечение и работает с истинной причиной его проявления. Скорость наступления выздоровления в таком случае во многом зависит от того, насколько было запущено болезненное состояние, а если оно долго оставалось без внимания, часто приходится подключать к психотерапии еще и прием медикаментов.

В гештальт-терапии работа с психосоматическими проявлениями часто происходит через исследование событий в жизни клиента: что не устраивает, что вызывает раздражение и неудовлетворение, прояснение событий, которые, возможно, способствовали возникновению симптома. Потом есть специальные техники, когда я могу предложить клиенту побыть своим симптомом для того, чтобы понять причину возникновения. Например, если бы твое тело могло говорить, чтобы оно тебе сказало? Можно использовать технику "Пустого стула" - отдельный стул, где мы размещаем симптом клиента, и предлагаем ему сесть на этот стул и побыть симптомом. Потом пересесть на свое место и подумать над тем, что теперь стало более понятно о симптоме, и что нужно сделать, чтобы он исчез.

Так можно проработать любой симптом – головную боль, проблемы с желудком и пр. То есть, "отсесть" на пустой стул и провести некий диалог.

- Расскажите, как проходит прием у психотерапевта и сколько длится лечение в целом?

- Психотерапия предполагает длительное по срокам лечение – может занимать от 10 сессий до нескольких лет регулярных посещений специалиста (1-2 раза в неделю). Если же брать отдельный сеанс, то по времени он длится порядка 45-60 минут (в зависимости от направления работы психотерапевта – психоанализ, НЛП, гештальт-терапия и т.д.).

Для людей, которые не знают, как именно проходят сеансы, и возможно поэтому боятся обращаться к психологу, немного расскажу о том, что на них происходит.

На личных консультациях или психотерапии (на групповых занятиях, вебинарах, семинарах и т.д. все конечно же происходит иначе) присутствует только клиент и психотерапевт. Каждая встреча проходит сугубо конфиденциально, психотерапевт не рассказывает третьим лица, что происходит во время встречи с пациентом, и не раскрывает его личные данные, потому не стоит бояться какой-либо огласки.

В основном сеанс построен на диалоге и контакте клиента и психотерапевта. Во время сеанса психотерапевт задает проясняющие вопросы, интересуется клиентом, проясняет чувства клиента. При этом не стоит ждать, что психолог будет говорить вам, что и как нужно делать. Он не дает советов, а будет задавать вопросы, ответы на которые и приведут вас к выздоровлению. Иначе ничего не получится – успешное лечение возможно только тогда, когда клиент сам найдет решение.

Прием у психотерапевта не отличается от дружеской встречи Рsychologies

- Гештальт-терапия, психоанализ, НЛП… Как понять, к психологу какой сферы нужно обратиться?

- Знаете, человеку часто не важно, в каком подходе работает психотерапевт, ему хочется, чтобы стало легче. Нужно просто идти к тому специалисту, который тебе импонирует и вызывает доверие. Многие приходят к своим психологам по рекомендациям знакомых и близких. Психотерапевт же сам потом перенаправит к другому специалисту, если будет видеть, что определенный случай не в его компетенции (например, если нужно назначение медикаментов, а он не является клиническим психологом).

А в остальном немного объясню, как работают психотерапевты разных направлений.

Итак, сеанс классического психоанализа. Клиент лежит на кушетке, психоаналитик сидит в кресле у его изголовья. Пациент говорит обо всем, что приходит ему в голову, психоаналитик слушает и формирует какое-то представление о клиенте. Когда клиент, по мнению психоаналитика, готов к интерпретации и осознанию, психоаналитик говорит об этом с ним.

Если говорить об НЛП, то тут клиент и психотерапевт сидят друг напротив друга без каких-либо препятствий между ними. При этом психолог "отзеркаливает" и калибрует все, что делает клиент – принимает такую же позу, совершает такие же движения, возможно даже настраивается под дыхание пациента. Происходит установление рапорта. Потом работа идет над образом мышления и отработки навыков на уровне поведения. Именно при таком взаимодействии психотерапевт может помочь пациенту "заякорить" определенные состояния, поработать с его иррациональными убеждениями и т.д.

Гештальт-терапия во многом строится на контакте между терапевтом и клиентом. Большое внимание уделяется чувствам клиента и повышению его ответственности. В процессе психотерапии формируется осознанность клиента. Он начинает лучше понимать себя, свои желания, что он делает или не делает в своей жизни. Сеанс проходит при беспрепятственном визуальном контакте – сидя друг напротив друга.

- Александра, раньше люди боялись всех, чья профессия связана с приставкой психо-. Как с этим дела обстоят сейчас – стали ли люди больше обращаться за психотерапевтической помощью?

- Статистику привести не могу, но безусловно да. При этом стало больше и самих психотерапевтов. Растет спрос и предложение в этой сфере.

Люди стали больше интересоваться психологией, при этом не только как профессиональной сферой, но и сферой личностного развития. В современном мире мы сталкиваемся с многозадачностью, высоким темпом, быстро все меняется, мы постоянно испытываем стресс. Часто клиенты приходят перегруженные, переполненные эмоциями и событиями. В современном мире много одиноких людей и у них есть потребность в отношениях. Многие руководители стали вводить в своих компаниях такую должность, как штатный психотерапевт или корпоративный психолог, и это замечательно, поскольку психологическая помощь своим сотрудникам помогает уберечь их от таких распространенных явлений, как эмоциональное выгорание, депрессия и т.д.

Кроме того, люди стали больше понимать, что работа с психологом — это не слабость и собственное бессилие, а наоборот, это помощь, которая позволяет найти выход из сложных ситуаций, снять внутренние напряжение, отреагировать негативные переживания, убрать внутреннюю тревогу, страхи, понять себя, научится слышать свои потребности, достигать цели и т.д.

И, наверное, так происходит не потому, что проблем у людей стало больше или они стали другие. Наверное, причина еще кроется в популяризации психотерапии, информировании о ней, о ее методах и возможностях. Сейчас каждый может принять участие в тренинге и пройти курс даже не отходя от домашнего компьютера. А дальше, при желании поработать со специалистом лично, записаться и прийти на непосредственный прием.

Жизнь в мегаполисе делает людей одинокими Vitamarg

- Влияет ли на психическое здоровье жизнь в большом городе?

- Уверена, что да. В мегаполисах люди более одиноки, там всегда более быстрый темп, там больше соблазнов, а значит люди больше ориентированы на достижения, постоянно ставят себе цели и стремятся к их реализации… И при всех этих условиях на каком-то этапе человек становится не чувствителен к себе, от чего часто возникают такие симптомы как бессонница, повышенная утомляемость, эмоциональное истощение, эмоциональное выгорание, панические атаки и различные страхи.

В провинции же жизнь более тихая, спокойная, и соответственно люди меньше испытывают тревог и страхов. Там просто не нужно и некуда так стремительно бежать и столько достигать, потому психоэмоциональное состояние более уравновешено - меньше триггеров для его расшатывания.

- Какие люди больше подвержены психическим расстройствам? Есть ли какие-то определенные качества человека?

- Да. В первую очередь это люди с диффузной идентичностью (когда не сформировано целостное представление о себе). Играет огромную роль наследственность. То есть, если в роду есть случаи психических заболеваний.

Кроме того, длительное воздействие травматического события может привести к возникновению депрессии, психоза или невроза.

Немаловажна и личная история клиента. В какой семье рос, какая была семейная ситуация. Например, больше склонен к расстройствам психики человек, который рос в неблагополучной семье (например, родители употребляли алкоголь, или отец был тираном), воспитывался родителями, которые не проявляли свою любовь либо проявляли ее только ситуативно (как например за хорошие оценки мы тебя любим, а за плохие – ты нам противен, и т.д.).

Соцсети нужно уметь правильно воспринимать Telekritika

- Социальные сети – сейчас можно услышать много обвинений в их адрес, в частности в том, что они расшатывают психику людей. Как вы относитесь к ним?

- В целом, социальные сети – это современно, это способствует общению, помогает оставаться в курсе событий, отслеживать какие-то важные моменты и т.д.

Но при этом честно скажу – многие клиенты ко мне приходят чуть ли не со слезами на глазах именно из-за влияния соцсетей, точнее, из-за отнюдь неправильного их восприятия и понимания. Так, в сетях люди видят фото красивой жизни своих друзей и знакомых (то, как они отдыхают, где бывают и т.д.), от чего возникает ощущение, что у всех все хорошо, а у вас "что-то пошло не так". Отсюда возникает зависть, грусть, подавленность, человек идеализирует жизнь других, а свою обесценивает. И в таком случае соцсети плохо влияют на психику.

Чтобы пользование этим современным благом приносило только пользу и удовольствие, нужно научиться "фильтровать" полученную оттуда информацию, не идеализировать других и не обесценивать себя и свою жизнь. Тем более, мы никогда не знаем, что на самом деле скрывается за красивыми картинками.

А если какая-то зависть и возникает, то важно не "грызть" себя, а правильно принять полученную информацию. Ведь то, чему мы завидуем, является показателем того, чего на самом деле мы хотим. И тут важно правильно интерпретировать свои потребности и подумать, как можно их реализовать в жизнь.

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