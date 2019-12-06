Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Психология

"Болит сердце – "лечите" отношения": психолог рассказала, когда нужна психологическая помощь

932
Читать материал на украинском

Психология и психотерапия в последние годы стали очень популярными направлениями. Опытные и не очень специалисты все больше предлагают свои частные услуги, призывают принять участие в всевозможных терапевтических группах, тренингах и обучающих семинарах, направленных на личностный рост, избавление от жизненных трудностей, построение гармоничных отношений и т.д.

Как понять, что помощь психотерапевта действительно необходима и что это не просто дань моде? Как выбрать специалиста? И как вообще сохранить то самое хрупкое психологическое здоровье? С этими и другими вопросами журналисту MedOboz помогала разбираться кандидат психологических наук, психолог, гештальт-терапевт Александра Литвинчук.

Новости
Спасает от депрессии: ученые придумали уникальное устройство
Гештальт-терапевт Александра Литвинчук

Гештальт-терапевт Александра Литвинчук

Facebook Александры Литвинчук

- Первое, о чем хотелось бы спросить – кому и когда на самом деле нужна помощь психолога или психотерапевта?

- Поводов для обращения за психотерапевтической помощью на самом деле много. И я сейчас не о тех симптомах, когда нужно уже медикаментозное лечение (как, например, при клинической депрессии или психозах).

Психолог может помочь найти выход из затруднительной жизненной ситуации, понять свои потребности и улучшить психическое состояние. Например, если у вас есть неудовлетворение собой и своей жизнью, возникает ощущение, что вы живете не так, как вам хочется, но не знаете, что и как поменять. Кроме того, с психологом проще и легче переживать возрастные кризисы (например, экзистенциональный кризис 30 и 40 лет), найти выход из семейного кризиса, разрешить конфликт, выйти из депрессии. Также психолог поможет разобраться с вопросами самореализации, пережить потери, измену, и докопаться до корня проблем, если, например, причина тех или иных неурядиц кроется в психологических травмах, полученных в детстве и т.д.

То есть, если коротко, то нужно идти за помощью к специалисту, когда то, как есть, вас не устраивает, и вам хочется изменить свою жизнь в лучшую сторону.

В целом задача психотерапии – помощь клиенту найти выход из сложившейся ситуации, о которой сложно говорить даже с близкими людьми. Так, психотерапевт - это тот человек, который оказывается с клиентом в тех моментах, где он остается в одиночестве. И цель психотерапии заключается в том, чтобы помочь клиенту наладить контакт с собой и с окружающим миром, осознать, что происходит в жизни, научить чувствительности к себе, а также ответственности за все происходящее.

- А как насчет физиологических проявлений? Что говорит о необходимости обратиться за помощью?

- Физиологические проявления это уже следствия каких-то психологических проблем. Ко мне, например, каждый второй-третий клиент приходит с паническими атаками (это когда есть ощущение ужаса и страха, что ты можешь умереть прямо сейчас). Панические атаки часто являются следствием переутомления, нечувствительности к себе, желание все контролировать. Часто панические атаки возникают у людей-"достигаторов", которые много работают ради достижения своих целей и абсолютно перестали быть чувствительные к себе.

Помимо панических атак поводом для обращения к психотерапевту могут быть бессонница, подавленное настроение (то, что многие в описании состояния называют "депрессией"), лишний вес, нарушение пищевого поведения (заедание проблем, пищевая зависимость или потеря аппетита). К слову, причина лишнего веса часто лежит в психологическом аспекте, например, когда у пациента есть недовольство жизнью или какими-либо своими личностными качествами, и это компенсируется едой. Также нужно обращаться за психологической помощью, когда присутствует повышенная тревожность, страхи, потеря интереса к работе, эмоциональное выгорание, а также возникает психосоматика (боли в животе, мигрени, боль в спине и т.д.), а на физиологическом уровне все в порядке.

Новости
От мании к депрессии: что такое биполярное аффективное расстройство
Боль укажет на причину

Боль укажет на причину

Kipmu

- Вы говорите о психосоматике. А как понять, что дело именно в психологическом аспекте? Каков вообще механизм появления психосоматических заболеваний?

- Понять сложно, а вот проверить – просто. Для начала, если вас что-то беспокоит, нужно обратиться к терапевту и обследоваться. И если на физиологическом уровне причин для болезни нет, значит пора заняться своим психологическим здоровьем.

Процесс развития психосоматики заключается в следующем. У каждого человека есть свое слабое место в организме (допустим, желудок), которое в ситуациях, когда нас что-то не устраивает и мы выбираем терпеть или подвергаемся воздействию стрессора длительное время, поддается большему напряжению. Если человек игнорирует свой дискомфорт, выбирает терпеть, начинает говорить его тело - симптомом. Можно представить, что симптом – это отдельный человек, и таким образом он сообщает другому человеку, что так дальше невозможно жить, нужно что-то менять. Если человек ничего не меняет, остается и терпит токсичную ситуацию, работу, отношения, возникает устойчивая боль.

Кстати, в зависимости от того, в каком месте возникают психосоматические симптомы, можно догадаться, в какой сфере нужно искать проблему. Например, живот – это общение, сердце – отношения, спина - потеря опоры в жизни и т. д.

Симптом может отступать, если в жизни происходят положительные изменения, и возвращаться, если наступают ухудшения. Полностью же он проходит, когда человек начинает психотерапевтическое лечение и работает с истинной причиной его проявления. Скорость наступления выздоровления в таком случае во многом зависит от того, насколько было запущено болезненное состояние, а если оно долго оставалось без внимания, часто приходится подключать к психотерапии еще и прием медикаментов.

В гештальт-терапии работа с психосоматическими проявлениями часто происходит через исследование событий в жизни клиента: что не устраивает, что вызывает раздражение и неудовлетворение, прояснение событий, которые, возможно, способствовали возникновению симптома. Потом есть специальные техники, когда я могу предложить клиенту побыть своим симптомом для того, чтобы понять причину возникновения. Например, если бы твое тело могло говорить, чтобы оно тебе сказало? Можно использовать технику "Пустого стула" - отдельный стул, где мы размещаем симптом клиента, и предлагаем ему сесть на этот стул и побыть симптомом. Потом пересесть на свое место и подумать над тем, что теперь стало более понятно о симптоме, и что нужно сделать, чтобы он исчез.

Так можно проработать любой симптом – головную боль, проблемы с желудком и пр. То есть, "отсесть" на пустой стул и провести некий диалог.

- Расскажите, как проходит прием у психотерапевта и сколько длится лечение в целом?

- Психотерапия предполагает длительное по срокам лечение – может занимать от 10 сессий до нескольких лет регулярных посещений специалиста (1-2 раза в неделю). Если же брать отдельный сеанс, то по времени он длится порядка 45-60 минут (в зависимости от направления работы психотерапевта – психоанализ, НЛП, гештальт-терапия и т.д.).

Для людей, которые не знают, как именно проходят сеансы, и возможно поэтому боятся обращаться к психологу, немного расскажу о том, что на них происходит.

На личных консультациях или психотерапии (на групповых занятиях, вебинарах, семинарах и т.д. все конечно же происходит иначе) присутствует только клиент и психотерапевт. Каждая встреча проходит сугубо конфиденциально, психотерапевт не рассказывает третьим лица, что происходит во время встречи с пациентом, и не раскрывает его личные данные, потому не стоит бояться какой-либо огласки.

В основном сеанс построен на диалоге и контакте клиента и психотерапевта. Во время сеанса психотерапевт задает проясняющие вопросы, интересуется клиентом, проясняет чувства клиента. При этом не стоит ждать, что психолог будет говорить вам, что и как нужно делать. Он не дает советов, а будет задавать вопросы, ответы на которые и приведут вас к выздоровлению. Иначе ничего не получится – успешное лечение возможно только тогда, когда клиент сам найдет решение.

Новости
Психолог рассказала, какие слова никогда нельзя произносить вслух
Прием у психотерапевта не отличается от дружеской встречи

Прием у психотерапевта не отличается от дружеской встречи

Рsychologies

- Гештальт-терапия, психоанализ, НЛП… Как понять, к психологу какой сферы нужно обратиться?

- Знаете, человеку часто не важно, в каком подходе работает психотерапевт, ему хочется, чтобы стало легче. Нужно просто идти к тому специалисту, который тебе импонирует и вызывает доверие. Многие приходят к своим психологам по рекомендациям знакомых и близких. Психотерапевт же сам потом перенаправит к другому специалисту, если будет видеть, что определенный случай не в его компетенции (например, если нужно назначение медикаментов, а он не является клиническим психологом).

А в остальном немного объясню, как работают психотерапевты разных направлений.

Итак, сеанс классического психоанализа. Клиент лежит на кушетке, психоаналитик сидит в кресле у его изголовья. Пациент говорит обо всем, что приходит ему в голову, психоаналитик слушает и формирует какое-то представление о клиенте. Когда клиент, по мнению психоаналитика, готов к интерпретации и осознанию, психоаналитик говорит об этом с ним.

Если говорить об НЛП, то тут клиент и психотерапевт сидят друг напротив друга без каких-либо препятствий между ними. При этом психолог "отзеркаливает" и калибрует все, что делает клиент – принимает такую же позу, совершает такие же движения, возможно даже настраивается под дыхание пациента. Происходит установление рапорта. Потом работа идет над образом мышления и отработки навыков на уровне поведения. Именно при таком взаимодействии психотерапевт может помочь пациенту "заякорить" определенные состояния, поработать с его иррациональными убеждениями и т.д.

Гештальт-терапия во многом строится на контакте между терапевтом и клиентом. Большое внимание уделяется чувствам клиента и повышению его ответственности. В процессе психотерапии формируется осознанность клиента. Он начинает лучше понимать себя, свои желания, что он делает или не делает в своей жизни. Сеанс проходит при беспрепятственном визуальном контакте – сидя друг напротив друга.

- Александра, раньше люди боялись всех, чья профессия связана с приставкой психо-. Как с этим дела обстоят сейчас – стали ли люди больше обращаться за психотерапевтической помощью?

- Статистику привести не могу, но безусловно да. При этом стало больше и самих психотерапевтов. Растет спрос и предложение в этой сфере.

Люди стали больше интересоваться психологией, при этом не только как профессиональной сферой, но и сферой личностного развития. В современном мире мы сталкиваемся с многозадачностью, высоким темпом, быстро все меняется, мы постоянно испытываем стресс. Часто клиенты приходят перегруженные, переполненные эмоциями и событиями. В современном мире много одиноких людей и у них есть потребность в отношениях. Многие руководители стали вводить в своих компаниях такую должность, как штатный психотерапевт или корпоративный психолог, и это замечательно, поскольку психологическая помощь своим сотрудникам помогает уберечь их от таких распространенных явлений, как эмоциональное выгорание, депрессия и т.д.

Кроме того, люди стали больше понимать, что работа с психологом — это не слабость и собственное бессилие, а наоборот, это помощь, которая позволяет найти выход из сложных ситуаций, снять внутренние напряжение, отреагировать негативные переживания, убрать внутреннюю тревогу, страхи, понять себя, научится слышать свои потребности, достигать цели и т.д.

И, наверное, так происходит не потому, что проблем у людей стало больше или они стали другие. Наверное, причина еще кроется в популяризации психотерапии, информировании о ней, о ее методах и возможностях. Сейчас каждый может принять участие в тренинге и пройти курс даже не отходя от домашнего компьютера. А дальше, при желании поработать со специалистом лично, записаться и прийти на непосредственный прием.

Новости
Проблема в мозге: выяснилось, откуда берется плохое настроение
Жизнь в мегаполисе делает людей одинокими

Жизнь в мегаполисе делает людей одинокими

Vitamarg

- Влияет ли на психическое здоровье жизнь в большом городе?

- Уверена, что да. В мегаполисах люди более одиноки, там всегда более быстрый темп, там больше соблазнов, а значит люди больше ориентированы на достижения, постоянно ставят себе цели и стремятся к их реализации… И при всех этих условиях на каком-то этапе человек становится не чувствителен к себе, от чего часто возникают такие симптомы как бессонница, повышенная утомляемость, эмоциональное истощение, эмоциональное выгорание, панические атаки и различные страхи.

В провинции же жизнь более тихая, спокойная, и соответственно люди меньше испытывают тревог и страхов. Там просто не нужно и некуда так стремительно бежать и столько достигать, потому психоэмоциональное состояние более уравновешено - меньше триггеров для его расшатывания.

- Какие люди больше подвержены психическим расстройствам? Есть ли какие-то определенные качества человека?

- Да. В первую очередь это люди с диффузной идентичностью (когда не сформировано целостное представление о себе). Играет огромную роль наследственность. То есть, если в роду есть случаи психических заболеваний.

Кроме того, длительное воздействие травматического события может привести к возникновению депрессии, психоза или невроза.

Немаловажна и личная история клиента. В какой семье рос, какая была семейная ситуация. Например, больше склонен к расстройствам психики человек, который рос в неблагополучной семье (например, родители употребляли алкоголь, или отец был тираном), воспитывался родителями, которые не проявляли свою любовь либо проявляли ее только ситуативно (как например за хорошие оценки мы тебя любим, а за плохие – ты нам противен, и т.д.).

Новости
Красота и успех: как нас обманывают в соцсетях
Соцсети нужно уметь правильно воспринимать

Соцсети нужно уметь правильно воспринимать

Telekritika

- Социальные сети – сейчас можно услышать много обвинений в их адрес, в частности в том, что они расшатывают психику людей. Как вы относитесь к ним?

- В целом, социальные сети – это современно, это способствует общению, помогает оставаться в курсе событий, отслеживать какие-то важные моменты и т.д.

Но при этом честно скажу – многие клиенты ко мне приходят чуть ли не со слезами на глазах именно из-за влияния соцсетей, точнее, из-за отнюдь неправильного их восприятия и понимания. Так, в сетях люди видят фото красивой жизни своих друзей и знакомых (то, как они отдыхают, где бывают и т.д.), от чего возникает ощущение, что у всех все хорошо, а у вас "что-то пошло не так". Отсюда возникает зависть, грусть, подавленность, человек идеализирует жизнь других, а свою обесценивает. И в таком случае соцсети плохо влияют на психику.

Чтобы пользование этим современным благом приносило только пользу и удовольствие, нужно научиться "фильтровать" полученную оттуда информацию, не идеализировать других и не обесценивать себя и свою жизнь. Тем более, мы никогда не знаем, что на самом деле скрывается за красивыми картинками.

А если какая-то зависть и возникает, то важно не "грызть" себя, а правильно принять полученную информацию. Ведь то, чему мы завидуем, является показателем того, чего на самом деле мы хотим. И тут важно правильно интерпретировать свои потребности и подумать, как можно их реализовать в жизнь.

Ранее OBOZREVATELрассказывал о современных фобиях.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости