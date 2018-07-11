"Идиот", "Дебил", "Имбецил", "Олигофрен" - слова, при помощи которых люди иногда пытаются оскорбить других людей... Это происходит в нашей обыденной жизни... Часто такие характеристики выкрикивают в пылу ссоры... Мы к этому настолько привыкли, что обычно не вдумываемся в их первозданное значение... Бытовая цель использования таких слов-обидеть, оскорбить человека, или обозначить человека, совершившего недостойный поступок...

Социальные сети, являющиеся определенным "зеркалом" общества, содержат ещё большее число таких слов... Ничего не поделаешь, отсутствие цензуры имеет и обратную сторону...

Я абсолютно уверенна, что большинство людей, используя перечисленные слова в уничижительном смысле, не в полной мере осознают, или вовсе не осознают, их реальное значение...

Потому позволю себе выказать собственную позицию...позицию не только человека, члена нашего человеческого социума, но и врача, кем я никогда не перестаю быть...

Итак, перечисленные выше термины-это ни что иное, как медицинские диагнозы, отражающие состояние умственного развития человека.

Следовательно, эти диагнозы правомочны выставлять специалисты-врачи-психиатры. Более того, законодательства всех цивилизованных стран имеют целый ряд позиций, которые защищают права людей, которым выставлен такой диагноз. Среди многих прав первично то, что подобные диагнозы не разглашаются...

Не будучи психиатром по специализации, но будучи врачом по образованию и преподавателем по призванию, попытаюсь осветить эту проблему "со своей колокольни".

Итак...не углубляясь в психиатрию, обратимся к Википедии...

"Идиоти́я или идиоти́зм (от др.-греч. ἰδιωτεία — "обособленность; невежественность, необразованность"; англ. idiocy) — самая глубокая степень олигофрении (умственной отсталости), в тяжёлой форме характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления. По мнению ряда современных психиатров, термины "идиотия", "идиот" — устаревшие и не рекомендуются к использованию, так как они вышли за сугубо медицинские рамки и стали носить социальный (негативный) оттенок. Вместо них в некоторых руководствах предлагается использовать нейтральный термин "умственная отсталость глубокой степени" или "глубокая умственная отсталость". Тем не менее в психиатрической литературе и литературе по олигофренопедагогике и в настоящее время продолжают использоваться традиционные термины "дебильность", "имбецильность" и "идиотия".

"Деби́льность или дебили́зм (от лат. debilis — "слабый", "немощный"; англ. moron, feeble-minded, high-grade defective) — самая слабая степень умственной отсталости, обусловленная задержкой развития или органическим поражением мозга плода. Впервые выделена Валантеном Маньяном в 1890 году. Так же, как и предыдущий термин, "дебильность", "дебил" считаются устаревшими и не рекомендуются к использованию, так как они вышли за сугубо медицинские рамки и стали носить социальный (негативный) оттенок. В англоязычных странах аналогичная ситуация с термином "moron", словом, введённым в 1910 году психологом Генрихом Х. Годдардом, от др.-греч. μωρός "неразумный", "безрассудный", "глупый". Слово "moron" использовалось для обозначения лёгкой умственной отсталости. Вместо этих терминов в некоторых руководствах предлагается использовать нейтральный термин по которой "дебильность" соответствует диагнозу "умственная отсталость лёгкой степени" или "лёгкая умственная отсталость". Тем не менее в психиатрической литературе и литературе по олигофренопедагогике и в настоящее время продолжают использоваться традиционные термины "дебильность", "имбецильность" и "идиотия".

"Олигофрения, др.-греч. ὀλίγος — малый + φρήν — ум) — врождённая или приобретённая в раннем возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации. Проявляется в первую очередь в отношении разума (откуда и название), также в отношении эмоций, воли, речи и моторики".

Что мы видим, перечитав эти статьи из Википедии?... Да то, что медики вынуждены "прогибаться под изменчивый мир" только потому, что социум в своей злобе и невежестве решил обозначать "плохих людей", или людей, совершивших нехороший поступок, этими самыми психиатрическими диагнозами.

Представьте себе ситуацию, когда мы точно так же, не вникая, обзываем человека уничижительно "диабетиком", или "гипертоником"... Ведь Важно не само слово, а то, в каком контексте мы его используем. Трудно представить, правда? Потому как если эти диагнозы использовать в уничижительном смысле, через некоторое время они станут нарицательными и оскорбительными. Естественно, этого не позволят сделать люди, страдающие этими заболеваниями! И будут правы! Миллион раз правы!

Сегодня все громче звучат слова в поддержку людей с синдромом Дауна...И это правильные слова! А ведь и слово "даун", используют некоторые для оскорбления. И только постоянные разъяснения, что люди с синдромом Дауна-это просто особенные люди, а не те, чьей особенностью нужно оскорблять, только это понемногу изменяет ситуацию...

А больные со слабым умом, с умственным недоразвитием- они не смогут себя защитить...не смогут ответить... Они просто не осознают, что их оскорбляют... Что после того, как их Природа-мать создала умственно неполноценными, люди, считающие себя "разумными" (Homo sapiens)...позволяют себе оскорблять друг друга, неосознанно глумясь тем самым, над их болезнью... Получается, что "разумный" социум попросту украл их диагнозы для оскорбления друг друга...

А разумен ли социум, поступающий так???Парадокс состоит в том, что люди, страдающие перечисленными заболеваниями, как раз не способны на те недостойные поступки, которые совершают те, кого мы так называем..

Если мы хотим обозначить плохого человека, в языке есть другие слова, например, сволочь, мерзавец, подонок...Эти термины не являются медицинскими диагнозами, следовательно, оскорбляют конкретного человека, совершившего недостойный поступок, не оскорбляя при этом больных людей, которые ни в чем не повинны...

Ранее образованность человека предполагала точное использование формулировок...Сегодня это уже не выглядит обязательным и все же...

В словаре русского языка достаточно много слов, которые позволяют точно сформулировать то, чем мы не довольны. А относительно людей с умственной отсталостью разной степени, ранее использовался термин "душевно больные". Гуманный, как по мне термин. В нем было заложено стратегию отношения общества к таким людям-милосердие.

Право же, человек спорящий с Вами в FB, не может быть дебилом никак! Потому что он спорит с Вами осознанно, а человек, имеющий умственную отсталость, соответствующую дебильности, просто не мог бы с Вами спорить... Потому предлагаю напрячься и придумать для обозначения его личности другое слово.

Мы же Homo Sapiens...

Человек, имеющий иную политическую позицию, тоже НЕ идиот.

Примеров можно приводить миллион...и долго.

Помните, "редиску" из "Джентельменов Удачи"? Нехороший человек...Возможно, ботаники будут против такого обозначения... Да и "дубом" вряд ли стоит обзывать обидчика...дерево-то при чем...

Я к тому, что в "великом и могучем", как и в иных языках, есть множество возможностей называть вещи своими именами, не оскорбляя этим людей, и так обиженных Природой.

В современном обществе ряд привычных обозначений, носящих ранее уничижительный смысл, считаются непринятными. Мы сегодня говорим "афроамериканец", "ром" уважая людей, для которых иные определения выглядят оскорбительно. Так давайте так же поступать относительно тех, кто имеет заболевания ума! Они то точно не смогут бороться за свои права...

Мы же-существа разумные, Homo Sapiens...и это обязывает...